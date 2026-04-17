Cómo nos afectan las canciones según los idiomas

Gracias al lenguaje no solo podemos comunicarnos, sino que además expresamos lo que sentimos. Incluso a veces una canción(por más de que esté en otro idioma) nos permite demostrar diversas emociones que no podemos poner en palabras.
¿Cómo nos afecta la música y las canciones cuando son en otro idioma?
La música y el entretenimiento pueden acercarnos a idiomas que, en principio, percibimos como lejanos. Los idiomas juegan un papel emocional más allá de su capacidad para comunicarnos. Un estudio reciente realizado por Preply, la plataforma de clases particulares para el aprendizaje de idiomas, reveló que el 59% de las personas afirma expresar distintas facetas de su personalidad en función del idioma que habla.
Preply entrevistó a 3.608 personas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Japón para conocer cuáles eran sus percepciones. Con esta información, la plataforma buscó identificar percepciones, cuestionar estereotipos y ayudar a los estudiantes a acercarse a nuevos idiomas con menos confusión y prejuicio.
Por ejemplo, el idioma coreano es percibido por 40% de los encuestados como la lengua más difícil de aprender y casi una de cada cuatro personas afirma que es menos probable que estudie un idioma que percibe como complejo. Sin embargo, el éxito a nivel global de bandas de K-pop, como BTS (que este año se presentará en La Plata, Buenos Aires) es indiscutible.
Este tipo de bandas generan que el coreano comience a sonar más familiar especialmente para las nuevas generaciones y así acercar la cultura de oriente a occidente.
En cambio, el 41% de los entrevistados considera que el inglés es el idioma más práctico. Además, es un idioma que se relaciona con el mundo de los negocios y os viajes. También se debe a la exposición constante a esa lengua por medio de películas, series y música.
Por su parte, el francés se percibe como el idioma más romántico y elegante para el 54% de los encuestados. Muchos lo consideran como un idioma romántico y elegante, y artistas como Édith Piaf, Charles Aznavour o Zas, lo han expandido por todo el mundo. Su cadencia y sonoridad de esta lengua conquistó los oídos de millones de personas.
El portugués, según los resultados del estudio de Preply, está directamente asociado a la calidez (34%). La bossa nova transmite tranquilidad y calidez y es uno de los géneros que logró conquistar fronteras de la mano de Vinícius de Moraes, Gilberto Gil y Caetano Veloso.
El contacto con productos culturales de distintos idiomas puede hacernos cambiar la percepción que tenemos e incentivarlos a aprender lenguas que nos parecían muy difíciles de estudiar.
Otro idioma que resulta muy cálido es el español (33%). La música latina ha enamorado a millones de personas en el mundo. En Argentina, los nuevos músicos están marcando el ritmo de lo que viene. Por ejemplo, tras el Tiny Desk de Ca7riel y Paco Amoroso, el idioma español se volvió viral en todo el mundo, e incluso en países como Japón son toda una sensación.
Preply asegura: “La distancia cultural también cuenta de forma decisiva. Cuando el contacto con un idioma es limitado, ya sea por viajes, medios o vida social, las personas tienden a basarse más en suposiciones que en experiencias reales”.