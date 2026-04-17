Cómo nos afectan las canciones según los idiomas

Por ejemplo, el idioma coreano es percibido por 40% de los encuestados como la lengua más difícil de aprender y casi una de cada cuatro personas afirma que es menos probable que estudie un idioma que percibe como complejo. Sin embargo, el éxito a nivel global de bandas de K-pop, como BTS (que este año se presentará en La Plata, Buenos Aires) es indiscutible.

Este tipo de bandas generan que el coreano comience a sonar más familiar especialmente para las nuevas generaciones y así acercar la cultura de oriente a occidente.

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En cambio, el 41% de los entrevistados considera que el inglés es el idioma más práctico. Además, es un idioma que se relaciona con el mundo de los negocios y os viajes. También se debe a la exposición constante a esa lengua por medio de películas, series y música.

Por su parte, el francés se percibe como el idioma más romántico y elegante para el 54% de los encuestados. Muchos lo consideran como un idioma romántico y elegante, y artistas como Édith Piaf, Charles Aznavour o Zas, lo han expandido por todo el mundo. Su cadencia y sonoridad de esta lengua conquistó los oídos de millones de personas.

Embed - ZAZ - Je veux (Clip officiel)

El portugués, según los resultados del estudio de Preply, está directamente asociado a la calidez (34%). La bossa nova transmite tranquilidad y calidez y es uno de los géneros que logró conquistar fronteras de la mano de Vinícius de Moraes, Gilberto Gil y Caetano Veloso.

Embed - Zeca Veloso, Caetano Veloso, Moreno Veloso, Tom Veloso - Salvador (Vídeo Oficial)

El contacto con productos culturales de distintos idiomas puede hacernos cambiar la percepción que tenemos e incentivarlos a aprender lenguas que nos parecían muy difíciles de estudiar.

Otro idioma que resulta muy cálido es el español (33%). La música latina ha enamorado a millones de personas en el mundo. En Argentina, los nuevos músicos están marcando el ritmo de lo que viene. Por ejemplo, tras el Tiny Desk de Ca7riel y Paco Amoroso, el idioma español se volvió viral en todo el mundo, e incluso en países como Japón son toda una sensación.

Embed - CA7RIEL & Paco Amoroso - Nada Nuevo

Preply asegura: “La distancia cultural también cuenta de forma decisiva. Cuando el contacto con un idioma es limitado, ya sea por viajes, medios o vida social, las personas tienden a basarse más en suposiciones que en experiencias reales”.