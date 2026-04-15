Estudio llega a descubrimiento que parece falso: la música puede causar accidentes de tránsito

El lanzamiento de álbumes de artistas muy reconocidos coincide con un incremento notable en la mortalidad vial. Un estudio reciente publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica analizó datos entre los años 2017 y 2022. Los investigadores observaron que, en los días de grandes estrenos musicales, los fallecimientos por accidentes de tránsito subieron aproximadamente un 15 por ciento. El descubrimiento vincula directamente el uso de plataformas de streaming con los riesgos al volante.
La investigación comenzó tras una experiencia personal de Vishal Patel, coautor del trabajo. El médico notó que perdió el carril mientras intentaba buscar una canción en su teléfono. Al notar que millones de personas realizan la misma acción simultáneamente cuando sale música nueva, decidió investigar el fenómeno. El análisis se centró en los diez discos con más reproducciones en un solo día, incluyendo trabajos de Taylor Swift, Bad Bunny y Harry Styles.
Riesgos viales
Los datos mostraron que la plataforma Spotify registró promedios de 123 millones de reproducciones en esas jornadas especiales. En contraste, los días previos y posteriores mantuvieron una media de 86 millones. El descubrimiento principal indica que las muertes diarias pasaron de un promedio de 120 a casi 140 casos confirmados. Estos accidentes ocurrieron mayormente en días despejados, con conductores jóvenes y sobrios que viajaban sin acompañantes en sus vehículos.
Expertos en seguridad vial ajenos al estudio consideran que las cifras ofrecen una evidencia preliminar muy sólida. Los especialistas advierten que el uso de teléfonos inteligentes amplió las distracciones posibles mientras se conduce. Aunque la tecnología en los autos avanzó, la tentación de realizar múltiples tareas al mismo tiempo persiste. El descubrimiento plantea la necesidad de que las aplicaciones envíen alertas de seguridad en fechas de lanzamientos masivos.
Los peligros que presentó el estudio
La distracción visual y cognitiva al buscar temas específicos genera situaciones de peligro extremo en las carreteras. El estudio recalca que una pequeña fracción de tiempo sin mirar el camino deriva en consecuencias fatales. La música nueva actúa como un imán para la atención, alejando al conductor de su responsabilidad primordial. Estos accidentes evitables representan un costo humano muy alto para la sociedad moderna.
Las plataformas digitales y los fabricantes de vehículos tienen ahora un desafío importante por delante. Notificaciones más agresivas sobre conducción segura podrían mitigar las distracciones en momentos de alta demanda de contenido. El descubrimiento de esta tendencia estadística invita a reflexionar sobre la convivencia entre el entretenimiento y la seguridad. El estudio continuará profundizando en cómo la inteligencia artificial o los sensores de los autos pueden ayudar a reducir estos eventos trágicos.