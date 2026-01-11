Los 5 idiomas que están desapareciendo en Argentina: cuáles son

Onas Los onas habitaban Tierra del Fuego.

En el caso de Argentina, los idiomas que dentro de los próximos años podrían ya no existir, se encuentran:

Ona: también conocido como Selknam, era una lengua hablada en Tierra del Fuego cuyo idioma se perdió con la desaparición del pueblo homónimo en la década del 60.

Yagan: más conocido como Yamana. Según afirman, su última hablante fue Cristina Calderón, quien murió en 2022.

Tehuelche: también conocido como Aoniken, popular especialmente en la provincia de Santa Cruz.

Teuschen: originario de la zona de Chubut, también se lo conoció como Patagón y perdió a sus hablantes a principios del siglo pasado.

Gününa-Küne o Pehuelche: hablado en la actual Río Negro, desapareció en la década del 60.

Mapundugu, Mapuche o Araucano: otra de las lenguas patagónicas. Se estima que todavía es hablada por 8.413 personas en Argentina y 250.000 en Chile.

Según los datos de la UNESCO, en la Argentina existen más de 20 pueblos originarios que son hablantes de al menos 14 lenguas. De esos idiomas, solo 3 son oficiales a nivel provincial: el toba, el wichí y el mocoví, en Chaco. En tanto, el guaraní y el quechua tienen en Argentina y en países limítrofes más de un millón de hablantes cada una de estas lenguas, lo cual las convierte en lenguas muy importantes a nivel local.

Aprender idiomas La mejor forma de evitar la desaparición de una lengua es aprendiéndola.

Sin embargo, aún no se pierde la esperanza de que muchas lenguas puedas recuperarse, destacaron desde Preply. Aunque a nivel individual ningún estudiante puede revertir la pérdida de lenguas a nivel global, cada esfuerzo por aprender, preservar o incluso despertar la curiosidad puede marcar la diferencia.