El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, aseguró que la provincia tiene una tasa de tuberculosis 6 veces menor que la media nacional y que, a diferencia de lo que ocurre en el país, los casos bajaron en el último año. La afirmación la hizo a través de su cuenta en X, en base a datos oficiales, tanto locales como los de la cartera nacional.
El ministro de Salud aseguró que Mendoza tiene una tasa de tuberculosis 6 veces menor a la media nacional
Rodolfo Montero explicó que mientras en 2025 hubo 17.283 casos de tuberculosis en el país, solo 122 fueron de Mendoza. La tasa local es de 6 casos por 100.000
Según detalló este martes feriado, mientras Argentina registró en 2025 una tasa de 37,3 casos de tuberculosis cada 100.000 habitantes, Mendoza cerró ese mismo año con 6 casos cada 100.000.
El funcionario atribuyó esa diferencia a estrategias de detección temprana, acceso al diagnóstico y seguimiento de los pacientes, lo que permite reducir la transmisión de la enfermedad.
Cuál es la situación de la tuberculosis en Mendoza
Montero explicó que en 2025 se registraron 122 casos de tuberculosis en la provincia, con una baja respecto a 2024, cuando la tasa había sido de 7,1 cada 100.000 habitantes.
Para el ministro, estos números no son casuales. Sostuvo que responden a un trabajo del sistema de salud que apunta a detectar la enfermedad a tiempo y acompañar a los pacientes durante todo el tratamiento. Ese seguimiento, indicó, es clave para evitar nuevos contagios y mejorar los resultados.
La tuberculosis es una enfermedad que requiere controles prolongados, por lo que el acceso al diagnóstico y la continuidad del tratamiento resultan determinantes para contenerla.
La tuberculosis creció a nivel nacional
A nivel país, la tuberculosis viene en aumento en los últimos años. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 se notificaron 17.283 casos, con una tasa de 37,3 cada 100.000 habitantes.
Las explicaciones de la cartera sanitaria nacional apuntan a que parte de este incremento está vinculado a la pandemia.
Durante ese período se redujeron los controles y los diagnósticos, lo que retrasó la detección de casos. Con la reactivación del sistema de salud, muchos de esos contagios comenzaron a identificarse.
También se trata de una enfermedad que nunca dejó de circular y que suele estar asociada a condiciones de vida como el hacinamiento o las dificultades para acceder al sistema de salud, factores que influyen en su transmisión.
Capacitación en el Hospital Universitario
El ministro anunció además que el 27 de marzo se realizará una jornada de actualización sobre tuberculosis en el Hospital Universitario. La actividad está dirigida a profesionales de la salud y tiene como objetivo brindar herramientas para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.