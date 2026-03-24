El ministro de Salud aseguró que Mendoza tiene una tasa de tuberculosis 6 veces menor a la media nacional

tuit Rodolfo Montero

Cuál es la situación de la tuberculosis en Mendoza

Montero explicó que en 2025 se registraron 122 casos de tuberculosis en la provincia, con una baja respecto a 2024, cuando la tasa había sido de 7,1 cada 100.000 habitantes.

Para el ministro, estos números no son casuales. Sostuvo que responden a un trabajo del sistema de salud que apunta a detectar la enfermedad a tiempo y acompañar a los pacientes durante todo el tratamiento. Ese seguimiento, indicó, es clave para evitar nuevos contagios y mejorar los resultados.

La tuberculosis es una enfermedad que requiere controles prolongados, por lo que el acceso al diagnóstico y la continuidad del tratamiento resultan determinantes para contenerla.

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La tuberculosis creció a nivel nacional

Salud tuberculosis consulta.jpg Los casos de tuberculosis llegan a 37,1 por cada 100 habitantes a nivel nacional. Esa cifra es de 6 cada 100.000 habitantes en Mendoza.

A nivel país, la tuberculosis viene en aumento en los últimos años. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 se notificaron 17.283 casos, con una tasa de 37,3 cada 100.000 habitantes.

Las explicaciones de la cartera sanitaria nacional apuntan a que parte de este incremento está vinculado a la pandemia.

Durante ese período se redujeron los controles y los diagnósticos, lo que retrasó la detección de casos. Con la reactivación del sistema de salud, muchos de esos contagios comenzaron a identificarse.

También se trata de una enfermedad que nunca dejó de circular y que suele estar asociada a condiciones de vida como el hacinamiento o las dificultades para acceder al sistema de salud, factores que influyen en su transmisión.

Capacitación en el Hospital Universitario

jornadas de tuberculosis La capacitación que brindará el Ministerio de Salud sobre tuberculosis será en viernes 27 de marzo en el hospital Universitario.

El ministro anunció además que el 27 de marzo se realizará una jornada de actualización sobre tuberculosis en el Hospital Universitario. La actividad está dirigida a profesionales de la salud y tiene como objetivo brindar herramientas para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.