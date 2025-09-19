Inicio Sociedad Policía
Paciente internado

El caso de un policía con tuberculosis en una subcomisaría de Mendoza generó preocupación

Al policía, de 44 años, le diagnosticaron que padecía tuberculosis y una neumonía bilateral, por lo que debió ser internado en el Hospital El Carmen

El policía con tuberculosis trabaja en una subcomisaría de Godoy Cruz (imagen ilustrativa).

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El caso de un policía con tuberculosis en una subcomisaría de Godoy Cruz generó preocupación en la dependencia por posibles contagios. Se trata de un hombre de 44 años que permanece internado en el Hospital El Carmen teniendo en cuenta que es un empleado público.

La condición del paciente es muy complicada ya que padece una comorbilidad y se encuentra inmunodeprimido. Además le diagnosticaron neumonía bilateral. Ingresó el 11 de septiembre al centro asistencial de OSEP y hace una semana debió ser intubado por las complicaciones respiratorias.

Desde el Ministerio de Salud comunicaron que se actuó de acuerdo a los protocolos vigentes y que se realizaron los estudios correspondientes para descartar la propagación de la enfermedad.

El policía se encuentra internado desde el 11 de septiembre en el Hospital El Carmen.

En la sede policial trabajan 19 personas, de las cuales 7 tenían contacto estrecho con el uniformado con tuberculosis. Por el momento, no se detectó ningún contagio, aclararon las autoridades sanitarias.

Cómo se transmite la tuberculosis y cuáles son los síntomas

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana contagiosa causada por el Mycobacterium, que suele afectar los pulmones, pero puede dañar otros órganos como el cerebro o los huesos. Se transmite principalmente a través del aire cuando una persona infectada habla, escupe, tose o estornuda.

Los síntomas incluyen tos persistente, con o sin expectoración, que dura más de 15 días, fiebre y sudoración nocturna, expectoración con sangre, falta de apetito, cansancio y pérdida de peso.

La tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, ya que el sistema inmunológico actúa formando una barrera alrededor de la bacteria.

