El caso de un policía con tuberculosis en una subcomisaría de Mendoza generó preocupación

Hospital El Carmen.JPG El policía se encuentra internado desde el 11 de septiembre en el Hospital El Carmen.

En la sede policial trabajan 19 personas, de las cuales 7 tenían contacto estrecho con el uniformado con tuberculosis. Por el momento, no se detectó ningún contagio, aclararon las autoridades sanitarias.

Cómo se transmite la tuberculosis y cuáles son los síntomas

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana contagiosa causada por el Mycobacterium, que suele afectar los pulmones, pero puede dañar otros órganos como el cerebro o los huesos. Se transmite principalmente a través del aire cuando una persona infectada habla, escupe, tose o estornuda.

Los síntomas incluyen tos persistente, con o sin expectoración, que dura más de 15 días, fiebre y sudoración nocturna, expectoración con sangre, falta de apetito, cansancio y pérdida de peso.

La tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, ya que el sistema inmunológico actúa formando una barrera alrededor de la bacteria.