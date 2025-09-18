Inicio Mundo Atentado
Frustraron un intento de atentado con coche bomba en San Petersburgo

Miembros del Servicio de Seguridad de Rusia frustraron un intento de atentado con coche bomba contra el director de una industria de defensa y detuvieron a tres terroristas ucranianos

Momentos de tensión se vivieron en una empresa de la industria de defensa, en San Petersburgo, cuando el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) frustró un intento de atentado con coche bomba contra el director de la compañía, mientras que la Policía detuvo a tres sospechosos vinculados a la inteligencia ucraniana.

Fuentes de la investigación, revelaron este jueves a la agencia noticiosa TASS, que los detenidos son dos mujeres y un hombre, todos ciudadanos rusos nacidos en 1993, 1994 y 2006, respectivamente, que presuntamente formaban parte de una red de agentes dirigidos por los servicios especiales de Ucrania.

De acuerdo a las pericias realizadas, el Centro de Relaciones Públicas del FSB indicó que los detenidos planeaban detonar una bomba improvisada en el vehículo del funcionario.

Además, el FSB dio a conocer un comunicado en el que indicaba que bajo instrucciones de un operador vinculado a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, dos de los sospechosos realizaron labores de vigilancia y rastreo en la residencia de la víctima.

El IED fue entregado a un tercer implicado en el frustrado atentado a través de un escondite en un cementerio de San Petersburgo, cercano al edificio de la empresa.

Los investigadores también destacaron que el supuesto atacante se disfrazó con ropa femenina para parecerse a una pensionista de edad avanzada y se acercó al lugar del objetivo con el artefacto explosivo, pero fue detenido en el acto cuando intentaba colocar la bomba en el vehículo, precisó el FSB.

Los sospechosos confesaron durante los interrogatorios, que estaban preparando el ataque al momento de ser detenidos y admitieron haber cooperado con la inteligencia ucraniana mediante la aplicación Telegram.

Los supuestos terroristas ucranianos uque fueron detenidos por la inteligencia rusa podrían ser condenados a prisión perpetua.

A partir de esta situación, las autoridades judiciales local determinaron abrir causas penales por preparación de una actividad terrorista, tráfico ilegal de explosivos, participación en una comunidad terrorista, pertenencia a una organización terrorista y alta traición.

Los investigadores afectados a la causa confirmaron que losdetenidos permanecen alojados en una sede de la inteligencia rusa bajo custodia y podrían enfrentarse a una condena de cadena perpetua si son encontrados culpables.

