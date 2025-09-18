Frustraron un intento de atentado con coche bomba en San Petersburgo.

Bomba atentado coche Frustraron un intento de atentado con coche bomba contra el director de una industria de defensa y detuvieron a tres terroristas. Foto noticiasargentinas.com

Además, el FSB dio a conocer un comunicado en el que indicaba que bajo instrucciones de un operador vinculado a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, dos de los sospechosos realizaron labores de vigilancia y rastreo en la residencia de la víctima.

El IED fue entregado a un tercer implicado en el frustrado atentado a través de un escondite en un cementerio de San Petersburgo, cercano al edificio de la empresa.

Los investigadores también destacaron que el supuesto atacante se disfrazó con ropa femenina para parecerse a una pensionista de edad avanzada y se acercó al lugar del objetivo con el artefacto explosivo, pero fue detenido en el acto cuando intentaba colocar la bomba en el vehículo, precisó el FSB.

Los sospechosos confesaron durante los interrogatorios, que estaban preparando el ataque al momento de ser detenidos y admitieron haber cooperado con la inteligencia ucraniana mediante la aplicación Telegram.

Bomba atentado empresa Los supuestos terroristas ucranianos uque fueron detenidos por la inteligencia rusa podrían ser condenados a prisión perpetua. Foto gentileza abc.es

A partir de esta situación, las autoridades judiciales local determinaron abrir causas penales por preparación de una actividad terrorista, tráfico ilegal de explosivos, participación en una comunidad terrorista, pertenencia a una organización terrorista y alta traición.

Los investigadores afectados a la causa confirmaron que losdetenidos permanecen alojados en una sede de la inteligencia rusa bajo custodia y podrían enfrentarse a una condena de cadena perpetua si son encontrados culpables.