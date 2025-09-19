Megaoperativo en barrios de la Ciudad de Mendoza con 45 allanamientos y 7 detenidos

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, estuvo en la Comisaría 6, en el barrio Cano, desde donde siguió de cerca el procedimiento que terminó con 7 detenidos y secuestros de elementos involucrados en diferentes delitos, tras 45 allanamientos.

Rus destacó que también estuvieron en el lugar fiscales, ayudantes fiscales y un juez penal para garantizar todo el megaoperativo.

Los resultados del megaoperativo

De los 45 allanamientos en los diferentes barrios la Policía capturó a 7 personas vinculadas directamente a diferentes hechos violentos. La ministra Mercedes Rus expresó que fue un gran trabajo de Investigaciones junto con los fiscales para identificar a los presuntos autores de asaltos muy violentos.

La funcionaria destacó que entre los detenidos están los motochorros sospechosos de haber asaltado a una joven de 17 años en la Sexta Sección, de Capital, ocurrido en la noche del viernes 29 de agosto pasado, hecho en el que los delincuentes le dispararon por la espalda a la víctima.

oprativo policía allanamientos barrio san martin ministra seguridad mercedes rus La ministra Mercedes Rus destacó la presencia de un fiscal, un ayudante fiscal y un juez penal para garantizar todo en el megaoperativo. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Sobre este caso dijo que también secuestraron armas de fuego, entre las que estaría la que usaron esa noche. También habrían dado con la moto en la que cometieron el hecho.

Otros detenidos serían los autores de un violento asalto ocurrido hace una noche, en el cual delincuentes asaltaron a una mujer, la golpearon para robarle la moto y escaparon. Ese vehículo robado fue recuperado en este megaoperativo.

oprativo policía allanamientos barrio san martin 6 Varias víctimas de robos describieron que los autores usaban una moto Falcon, la cual fue secuestrada en este megaoperativo. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Mercedes Rus agregó que encontraron una moto Falcon gris que varias víctimas de diferentes robos y asaltos habían hecho referencia.

Cocaína, marihuana, autopartes, vehículos robados, 14 celulares, fue parte del secuestro junto a los 7 detenidos en el megaoperativo por una seguidilla de violentos robos ocurridos en la Cuarta, Quinta y Sexta Sección, de Capital, en las últimas semanas.