La última foto de la joven estudiante que murió en una avalancha junto a otras 150 víctimas

muerte anna gieske Anna Gieske murió en la tremenda avalancha de Seúl.

Murió en una avalancha

Anne Gieske festejó su cumpleaños número 20, el 24 de octubre, con una videollamada familiar, prometiendo historias de Seúl al regresar con su familia. Solo 5 días después, su vida se extinguió en una calle angosta.

La noche fatídica, esa ciudad bullía con más de 100.000 personas, el doble de lo habitual, celebrando el primer Halloween sin restricciones por COVID-19. Jóvenes locales y expatriados, estudiante se aglomeraron en bares y callejones empinados.

Alrededor de la medianoche, una combinación letal de multitudes descendiendo por una pendiente estrecha, selfies en grupo y falta de control policial creó la avalancha humana. Testigos describieron escenas dantescas: cuerpos amontonados hasta 3 metros de altura, gritos ahogados y un olor a pánico que impregnaba el aire de muerte.

muerte anna gieske 3 La avalancha humana produjo la muerte de 150 personas.

Anne Gieske, según el informe forense, murió por asfixia por compresión torácica. Su cuerpo fue encontrado horas después entre los escombros humanos. Su última foto, enviada a un grupo de chat con amigas, la muestra riendo con un sombrero de bruja: "¡Halloween en Seúl es épico!". Esa imagen, ahora viral en memoriales en línea, contrasta brutalmente con las autopsias que revelaron fracturas múltiples y paros cardíacos inducidos por el pánico.