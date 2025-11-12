El cadáver de un joven que fue devuelto a su familia sin el corazón y generó suspicacias sobre su muerte

Byron Haddow muerte La muerte del joven en Australia sigue siendo un misterio.

El misterio sobre la muerte

Según el informe policial de Indonesia, Byron Haddow fue encontrado por compañeros de viaje —tres australianos que lo acompañaban—, pero el retraso en notificar a las autoridades levantó las primeras alertas.

La autopsia inicia dictaminó ahogamiento como causa de muerte. Sin embargo, evidencias forenses posteriores indicaron que el joven aún respiraba cuando fue sumergido, con signos de inhalación de agua. Además, su cuerpo presentaba moretones inexplicables en brazos y cabeza, y un análisis toxicológico detectó alcohol y antidepresivos en su sistema, posiblemente inhibiendo su capacidad para escapar del agua poco profunda.

La familia solicitó una autopsia clínica para el funeral, pero la policía priorizó una forense más invasiva, reteniendo órganos para análisis sin consentimiento explícito. Cuatro semanas después de la muerte, el cuerpo de Byron Haddow llegó a Australia envuelto en formaldehído, listo para el adiós final. Dos días antes del servicio fúnebre, el patólogo australiano entregó la devastadora noticia: "El corazón no está".

Byron Haddow muerte 2 El joven muerto y su padre que nunca pudo esclarecer el misterio.

Las autoridades australianas exigieron explicaciones inmediatas a sus contrapartes indonesias. Se emitió un comunicado negando rotundamente acusaciones de tráfico de órganos. El director médico de un hospital de Bali argumentó que la retención era "práctica estándar" en autopsias forenses para determinar causas de muerte, permitida por ley sin consentimiento familiar en casos sospechosos. La familia pagó 700 dólares australianos para repatriar el corazón por separado, que llegó el 11 de agosto, dos meses y medio después de la muerte.