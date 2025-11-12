En las paradisíacas playas de Bali, donde el sol besa el océano Índico y los turistas buscan el olvido en cócteles y atardeceres, se desató una pesadilla que trascendió fronteras. Byron Haddow, un joven australiano de 23 años llegó a la isla de Indonesia en mayo de 2025 para unas vacaciones merecidas. Pero se encontró con una misteriosa muerte.
El cadáver de un joven que fue devuelto a su familia sin el corazón y generó suspicacias sobre su muerte
La muerte del chico de 23 años continúa siendo un misterio, pese a los esfuerzos de su familia para esclarecer qué ocurrió
Como trabajador de minas, su vida era un ciclo agotador de 2 semanas de labor intensa en plantas de trituración, seguidas de una de descanso. Byron Haddow buscaba desconectar en una villa privada en Seminyak. Pero lo que empezó como un escape idílico terminó en tragedia: el 26 de mayo, fue hallado muerto, boca abajo, en la piscina de inmersión de su alojamiento.
Cuatro días después, el 30 de mayo, se reportó su muerte a la policía de Indonesia. La causa oficial: ahogamiento. Sin embargo, cuando su cuerpo regresó a Australia casi un mes después, la familia descubrió un horror mayor: su corazón había desaparecido.
El misterio sobre la muerte
Según el informe policial de Indonesia, Byron Haddow fue encontrado por compañeros de viaje —tres australianos que lo acompañaban—, pero el retraso en notificar a las autoridades levantó las primeras alertas.
La autopsia inicia dictaminó ahogamiento como causa de muerte. Sin embargo, evidencias forenses posteriores indicaron que el joven aún respiraba cuando fue sumergido, con signos de inhalación de agua. Además, su cuerpo presentaba moretones inexplicables en brazos y cabeza, y un análisis toxicológico detectó alcohol y antidepresivos en su sistema, posiblemente inhibiendo su capacidad para escapar del agua poco profunda.
La familia solicitó una autopsia clínica para el funeral, pero la policía priorizó una forense más invasiva, reteniendo órganos para análisis sin consentimiento explícito. Cuatro semanas después de la muerte, el cuerpo de Byron Haddow llegó a Australia envuelto en formaldehído, listo para el adiós final. Dos días antes del servicio fúnebre, el patólogo australiano entregó la devastadora noticia: "El corazón no está".
Las autoridades australianas exigieron explicaciones inmediatas a sus contrapartes indonesias. Se emitió un comunicado negando rotundamente acusaciones de tráfico de órganos. El director médico de un hospital de Bali argumentó que la retención era "práctica estándar" en autopsias forenses para determinar causas de muerte, permitida por ley sin consentimiento familiar en casos sospechosos. La familia pagó 700 dólares australianos para repatriar el corazón por separado, que llegó el 11 de agosto, dos meses y medio después de la muerte.