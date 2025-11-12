Mendoza será un infierno: se viene un día de 39 grados según el pronóstico

Calor en Mendoza

En las últimas semanas, tormentas con lluvia y granizo llegaron a la provincia de Mendoza. Pero según el pronóstico de MeteoRed, el miércoles se espera una máxima de 29°C y una mínima de 14 °C. El viernes la temperatura aumenta a 33 °C sumando a un 30% de probabilidades de precipitaciones.

tiempo mendoza

Para el fin de semana, se pronostica una máxima entre los 33° C y los 29° C y una mínima entre 17° C y 19° C. Al comenzar la próxima semana se esperaría un ascenso de temperatura para el lunes con 34° C.