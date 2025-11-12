Mendoza será un infierno: se viene un día de 39 grados según el pronóstico

Llegaron muchos días de fuertes lluvias a la provincia, pero en los próximos días sucederá todo lo contrario. Se espera que llegue a Mendoza temperaturas de hasta 39 °C según distintos pronósticos. A continuación te contaremos cuándo llega este calor y que hacer para cuidarte.
Calor en Mendoza
En las últimas semanas, tormentas con lluvia y granizo llegaron a la provincia de Mendoza. Pero según el pronóstico de MeteoRed, el miércoles se espera una máxima de 29°C y una mínima de 14 °C. El viernes la temperatura aumenta a 33 °C sumando a un 30% de probabilidades de precipitaciones.
Para el fin de semana, se pronostica una máxima entre los 33° C y los 29° C y una mínima entre 17° C y 19° C. Al comenzar la próxima semana se esperaría un ascenso de temperatura para el lunes con 34° C.
Pero el martes 18 de noviembre, según el pronóstico de MeteoRed, la temperatura llegaría a 39° C en la provincia de Mendoza. En cambio, el pronóstico de AccuWeather indica que este día, la máxima podría llegar a los 33° C.
Cuidados frente al calor
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas
- Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegete del sol.
- Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.