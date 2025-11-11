Inicio Sociedad Viento Zonda
Semana variable

Pronóstico del tiempo en Mendoza: áreas con viento Zonda y algunas tormentas en los próximos días

Mendoza se prepara para un martes con nubosidad variable, la posibilidad de tormentas aisladas y poco cambio en la temperatura. La máxima alcanzará los 29°C, mientras se mantiene la alerta por viento Zonda en precordillera y Malargüe.

Por UNO
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa días de calor, tormentas e incluso algo de granizo. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa días de calor, tormentas e incluso algo de granizo. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Para este martes 11 de noviembre, el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anunció un día con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas. Se espera poco cambio de la temperatura, con una máxima que rondará los 29°C y una mínima de 17°C. Los vientos serán moderados del sudeste. Es importante destacar la presencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe. En la cordillera, el cielo se presentará poco nuboso. El sol salió a las 06:43 y se pondrá a las 20:26.

El miércoles 12, se prevé una disminución de la nubosidad, con un ascenso de la temperatura. Los vientos soplarán leves desde el este, prometiendo buenas condiciones meteorológicas en general. La máxima estimada es de 27°C y la mínima de 14°C. La cordillera también disfrutará de un cielo poco nuboso.

Tormenta de granizo en Mendoza.jpg
En los pr&oacute;ximos d&iacute;as puede haber algunas tormentas en Mendoza, de acuerdo con el pron&oacute;stico del tiempo de Contingencias Clim&aacute;ticas. Imagen ilustrativa.

En los próximos días puede haber algunas tormentas en Mendoza, de acuerdo con el pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo extendido para los próximos días

El pronóstico para los próximos días señala que el jueves 13 la provincia experimentará poca nubosidad y un nuevo ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. Sin embargo, se anticipan tormentas aisladas durante la noche. Para la cordillera, se esperan nevadas. La máxima podría alcanzar los 31°C, con una mínima de 13°C.

Llegando al viernes 14, el pronóstico indica nubosidad variable con tormentas aisladas, y poco cambio de la temperatura. La particularidad de este día es la probabilidad de tormentas con granizo. Las nevadas continuarán en la cordillera. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 16°C.

Finalmente, el sábado 15 se presentará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura. El día podría comenzar inestable por la mañana, con vientos leves del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 32°C y una mínima de 16°C.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar