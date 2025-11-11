Pronóstico del tiempo en Mendoza: áreas con viento Zonda y algunas tormentas en los próximos días

El miércoles 12, se prevé una disminución de la nubosidad, con un ascenso de la temperatura. Los vientos soplarán leves desde el este, prometiendo buenas condiciones meteorológicas en general. La máxima estimada es de 27°C y la mínima de 14°C. La cordillera también disfrutará de un cielo poco nuboso.

Tormenta de granizo en Mendoza.jpg En los próximos días puede haber algunas tormentas en Mendoza, de acuerdo con el pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo extendido para los próximos días

El pronóstico para los próximos días señala que el jueves 13 la provincia experimentará poca nubosidad y un nuevo ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. Sin embargo, se anticipan tormentas aisladas durante la noche. Para la cordillera, se esperan nevadas. La máxima podría alcanzar los 31°C, con una mínima de 13°C.