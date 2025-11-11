Para este martes 11 de noviembre, el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anunció un día con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas. Se espera poco cambio de la temperatura, con una máxima que rondará los 29°C y una mínima de 17°C. Los vientos serán moderados del sudeste. Es importante destacar la presencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe. En la cordillera, el cielo se presentará poco nuboso. El sol salió a las 06:43 y se pondrá a las 20:26.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: áreas con viento Zonda y algunas tormentas en los próximos días
Mendoza se prepara para un martes con nubosidad variable, la posibilidad de tormentas aisladas y poco cambio en la temperatura. La máxima alcanzará los 29°C, mientras se mantiene la alerta por viento Zonda en precordillera y Malargüe.
El miércoles 12, se prevé una disminución de la nubosidad, con un ascenso de la temperatura. Los vientos soplarán leves desde el este, prometiendo buenas condiciones meteorológicas en general. La máxima estimada es de 27°C y la mínima de 14°C. La cordillera también disfrutará de un cielo poco nuboso.
El pronóstico del tiempo extendido para los próximos días
El pronóstico para los próximos días señala que el jueves 13 la provincia experimentará poca nubosidad y un nuevo ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. Sin embargo, se anticipan tormentas aisladas durante la noche. Para la cordillera, se esperan nevadas. La máxima podría alcanzar los 31°C, con una mínima de 13°C.
Llegando al viernes 14, el pronóstico indica nubosidad variable con tormentas aisladas, y poco cambio de la temperatura. La particularidad de este día es la probabilidad de tormentas con granizo. Las nevadas continuarán en la cordillera. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 16°C.
Finalmente, el sábado 15 se presentará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura. El día podría comenzar inestable por la mañana, con vientos leves del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 32°C y una mínima de 16°C.