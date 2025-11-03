La provincia de Mendoza se prepara para una semana con fluctuaciones en el clima, según el pronóstico del tiempo detallado por la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo en Radio Nihuil. A partir de este lunes 3 de noviembre, se esperan días calurosos con la posibilidad de viento Zonda en algunas zonas, seguidos por un marcado descenso de la temperatura hacia el jueves.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: calor, lluvias y viento Zonda para la primera semana de noviembre
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo anticipó una semana con días calurosos, un frente frío y posible viento Zonda en precordillera
Para el inicio de la semana, la meteoróloga anticipó una máxima de 24 grados y una mínima de 11. El cielo estará parcialmente nublado y soplará un viento del este, generando un leve descenso de la temperatura. No se espera la presencia de viento Zonda durante esta jornada.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: del calor a las lluvias
El martes, las condiciones cambiarán drásticamente, marcando el comienzo de un período de altas temperaturas. Se proyecta una máxima de 34 grados y una mínima de 18, con un cielo de despejado a parcialmente nublado y viento del norte. Naranjo Tamayo señaló que existe la posibilidad de viento Zonda en las zonas de precordillera y alta montaña durante este día.
El miércoles continuará la ola de calor, con una máxima que también alcanzará los 34 grados y una mínima de 20 grados. "Será un día muy caluroso, con aumento de la nubosidad hacia la tarde y la posibilidad de tormentas aisladas", explicó la especialista. La probabilidad de viento Zonda persistirá en la precordillera y las altas cumbres, aunque para el oasis, Naranjo Tamayo afirmó: "No hay una certeza de que llegue al oasis, pero no se descarta".
La mitad de la semana culminará con un importante cambio meteorológico, ya que el jueves ingresará un frente frío. Esto provocará un descenso significativo de la temperatura, con una máxima esperada de 24 grados y una mínima de 12 grados. Además, se prevén lluvias y tormentas dispersas, acompañadas de un viento fuerte del sur.
El pronóstico del tiempo para el fin de semana en Mendoza
Hacia el final de la semana, el viernes se anticipa una mejora en las condiciones, con cielo despejado a parcialmente nublado, menos nubosidad y temperaturas más agradables, con una máxima de 25 grados y una mínima de 11 grados.
Para el fin de semana, el pronóstico indica buen tiempo, con máximas que rondarán los 27 grados y mínimas de 12 grados, con predominio de cielo despejado a parcialmente nublado.