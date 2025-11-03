Pronóstico del tiempo en Mendoza: calor, lluvias y viento Zonda para la primera semana de noviembre

El miércoles continuará la ola de calor, con una máxima que también alcanzará los 34 grados y una mínima de 20 grados. "Será un día muy caluroso, con aumento de la nubosidad hacia la tarde y la posibilidad de tormentas aisladas", explicó la especialista. La probabilidad de viento Zonda persistirá en la precordillera y las altas cumbres, aunque para el oasis, Naranjo Tamayo afirmó: "No hay una certeza de que llegue al oasis, pero no se descarta".

La mitad de la semana culminará con un importante cambio meteorológico, ya que el jueves ingresará un frente frío. Esto provocará un descenso significativo de la temperatura, con una máxima esperada de 24 grados y una mínima de 12 grados. Además, se prevén lluvias y tormentas dispersas, acompañadas de un viento fuerte del sur.

lluvias mendoza Durante la semana puede haber algunas lluvias. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El pronóstico del tiempo para el fin de semana en Mendoza

Hacia el final de la semana, el viernes se anticipa una mejora en las condiciones, con cielo despejado a parcialmente nublado, menos nubosidad y temperaturas más agradables, con una máxima de 25 grados y una mínima de 11 grados.

Para el fin de semana, el pronóstico indica buen tiempo, con máximas que rondarán los 27 grados y mínimas de 12 grados, con predominio de cielo despejado a parcialmente nublado.