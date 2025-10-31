Alerta meteorológica para Mendoza: viento Zonda, tormentas fuertes y granizo para este viernes

Según la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que se puedan llegar a acumular entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunas zonas esto podría ser superado.

Estas tormentas tendrían lugar entre la tarde y la noche en casi toda la provincia. También rige para San Juan, San Luis y parte de Córdoba.

Viento zonda en Mendoza

En tanto, en la zona del Valle de Uco y en Malargüe también se espera la presencia de viento Zonda con intensidades que llegarían hasta los 75 kilómetros por hora.

En cuanto al efecto del viento zonda en la temperatura, esta podría ascender hasta los 30 grados en Mendoza.

Viento zonda Hay alerta por viento Zonda en algunas zonas de Mendoza.

El pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Para el día sábado, la Dirección de Contingencias Climáticas señaló que se pueden esperar algunas lluvias durante la mañana y que será un día "parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura".

Se espera que haya una mínima de 12 grados y una máxima de 25, según el pronóstico del organismo del gobierno de Mendoza.

En cuanto al domingo, se espera que haya un nuevo ascenso en la temperatura y alcance los 30 grados, según el pronóstico del tiempo para Mendoza, que también adelanta un lunes caluroso y un descenso brusco para el martes.