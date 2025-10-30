Más de 13.000 personas se reunirán en la convención anual de los Testigos de Jehová en Mendoza

Además de este documento audiovisual, el evento incluirá discursos y entrevistas basadas en la Biblia que abordarán sobre todo 3 temas: ¿Qué es la adoración pura? ¿Quién es realmente el gobernante del mundo? ¿Sabe en qué se basan sus creencias?

Mientras que el sábado también se celebrarán los bautismos.

El encuentro del viernes se extenderá desde las 9.20 hasta las 16.45; el sábado de 9.20 a 16.35; y el domingo de 9.20 a 15.45.

Esperan entre 13.000 y 14.000 personas

El año pasado reunieron a aproximadamente 12.000 personas en el mismo lugar, y para este año esperan una asistencia de entre 13.000 y 14.000 personas repartidas durante los dos fines de semanas. Algunas congregaciones irán este 31, 1 y 2 y otras el 7, 8 y 9, el programa en ambas es el mismo.

Con respecto al objetivo de esta asamblea, Guerra contó que hace más de 100 años que los Testigos de Jehová realizan grandes eventos y cada año tienen un tópico distinto.

"Este año se eligió el lema 'Adoración Pura', porque vemos la necesidad de la espiritualidad en la sociedad, en vista de tantas cuestiones que producen una sensación de vacío en las personas", explicó.

"Este lema es interesante porque se enfoca en la persona de Jesús y cómo su vida y enseñanza nos ayuda a encontrar este equilibrio de la espiritualidad", continuó.

La serie "Las buenas noticias de Jesús"

En la asamblea del año pasado, en Mendoza se estrenó una producción audiovisual sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas creada por voluntarios. La serie consta de 18 episodios que se van presentando en las distintas asambleas.

Esta vez se exhibirán el segundo (una parte el viernes y otra el sabado) y tercer capítulo (el domingo), que muestran "la forma en que Jesús interactuaba con las personas y cómo era su trato con ellas. Se enfoca en los primeros meses después de su bautismo, sus inicios difíciles y cómo la gente comenzó a seguirlo y a reconocerlo como el camino", explicaron desde la organización.

Por este motivo, desde la organización aclararon que pueden asistir incluso personas no creyentes. De hecho, calculan que aproximadamente el 30% de los asistentes no son Testigos de Jehová.

"Entendemos que la Biblia tiene enseñanzas prácticas para aplicar hoy, para llevar a casa y practicar con la familia, en la comunidad y en el lugar de trabajo", señaló Guerra.

Los bautismos

El día sábado también tendrán lugar los bautismos: "Son personas que, después de haber investigado y estudiado, decidieron dar este paso y desean simbolizar públicamente la dedicación que han asumido", explicaron.

Según los datos de Guerra, en Mendoza viven entre 10.000 y 11.000 Testigos de Jehová, mientras que en el mundo estiman que son aproximadamente 9 millones. Además, precisó que la tendencia de nuevos miembros de la congregación es creciente.

"Lo que te indican los días sábados, las jornadas donde realizamos los bautismos, es que el número de creyentes va creciendo", explicó.

El número de los 9 millones es relevante porque en las 6.000 convenciones que se realizaron alrededor del mundo tuvieron una asistencia de más de 13 millones de personas. "Si somos 9.000.000 de testigos de Jehová, significa que asiste entre un 30% y 40% de personas que no pertenecen a nuestra congregación", detalló Guerra.

Esto se debe -continuó- a que 3 semanas antes del evento visitan todos los barrios, las casas, realizamos las invitaciones y van explicando de qué se trata.

"Muchas personas interesadas en cuestiones de fe o religión asisten porque las convenciones son públicas y el entorno es muy agradable, con un ambiente familiar y cálido. Se sienten a gusto y es un punto de encuentro, ya que no asisten estrictamente testigos de Jehová, sino también muchos amigos, conocidos y vecinos", explicó Guerra.

¿Quiénes son los Testigos de Jehová?

Los testigos de Jehová son una organización religiosa mundial que empezó en Estados Unidos en 1881. A día de hoy tienen 9.043.460 miembros repartidos en 118.767 congregaciones establecidas en 240 países.

Según la página oficial jw.org, en Argentina hay 156.673 (es decir que hay 1 testigo de Jehová cada 298 habitantes) testigos de Jehová repartidos en 1.928 congregaciones.

Según su sistema de creencias extraído de jw.org, los creyentes de esta religión se consideran una restauración del cristianismo primitivo. Su objetivo es honrar a Jehová y evangelizar el Reino de Dios por todo el mundo, basándose en su interpretación de la Biblia.