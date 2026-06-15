De Wos a Bizarrap: los videos que dirigió Lucas Vignale, el director argentino que murió con Gaspi

Diferentes artistas y músicos se despidieron de Lucas Vignale al enterarse de su muerte, entre ellos importantes personalidades que habían trabajado con el joven argentino en algún momento de su carrera. Luca además había dirigido una serie de cortos y videoclips junto a Gaspi.
¿Quién era Lucas Vignale?: el director e influencer argentino que falleció junto a Gaspi
Lucas Vignale fue un director audiovisual argentino que dirigió varios videoclips musicales de artistas argentinos y dos cortometrajes de su autoría . Saltó a la fama por su trayectoria y por su relación con el influencer Gaspi, con quien compartía una gran amistad.
Lucas nació el 23 de septiembre de 1997. Realizó varios trabajos de dirección independiente de videos y en 2024 dirigió y coescribió su primer largometraje, "La pasión", junto a Toto Fero.
En 2026, también junto a Ferro, dirigió "El tren fluvial", un film presentado en el Bafici y en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
Entre los muchos videos que el joven argentino había dirigido, se encontraban las propuestas musicales de Trueno, Nicki Nicole, Bizarrap, Wos, Duki e incluso realizó una colaboración con J Balvin.
El director argentino participó en videos musicales como "Mamichula" de Trueno y "Ñeri", filmado en la Bombonera, también del cantante urbano. Lucas estuvo en el rodaje de "No voy a llorar" de Nicki Nicole y dirigió "Ilusión Supersport" de Wos.
Con Gaspi, el influencer argentino y creador de videos, compartían una gran amistad y relación laboral, ya que Vignale realizó una serie de videos y capítulos para la serie "Gaspi visita tu hogar" en el canal de Blender.
El mundo de la música, la dirección, producción y los artistas del país lo recuerdan con mucho cariño y expresan su dolor por la pérdida de Lucas en redes sociales.
El accidente en el que murieron Lucas Vignale y Gaspi
El domingo 14 de junio colisionaron dos helicópteros en Brasil, que dejaron un saldo de 6 muertos, entre ellos el influencer Gastpi y el director argentino Lucas Vignale.
La colisión se produjo entre dos helicópteros en la intersección de Rua Beth Lago y Rua Rivadávia Campo. Cayeron a una playa de estacionamiento tras el choque, donde se produjo un incendio inmediato.