De Wos a Bizarrap: los videos que dirigió Lucas Vignale, el director argentino que murió con Gaspi

Lucas nació el 23 de septiembre de 1997. Realizó varios trabajos de dirección independiente de videos y en 2024 dirigió y coescribió su primer largometraje, "La pasión", junto a Toto Fero.

En 2026, también junto a Ferro, dirigió "El tren fluvial", un film presentado en el Bafici y en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Vignale y Toto Ferro Dirigió diversos videos para artistas musicales y sus propios cortometrajes independientes.

Entre los muchos videos que el joven argentino había dirigido, se encontraban las propuestas musicales de Trueno, Nicki Nicole, Bizarrap, Wos, Duki e incluso realizó una colaboración con J Balvin.

El director argentino participó en videos musicales como "Mamichula" de Trueno y "Ñeri", filmado en la Bombonera, también del cantante urbano. Lucas estuvo en el rodaje de "No voy a llorar" de Nicki Nicole y dirigió "Ilusión Supersport" de Wos.

Con Gaspi, el influencer argentino y creador de videos, compartían una gran amistad y relación laboral, ya que Vignale realizó una serie de videos y capítulos para la serie "Gaspi visita tu hogar" en el canal de Blender.

El mundo de la música, la dirección, producción y los artistas del país lo recuerdan con mucho cariño y expresan su dolor por la pérdida de Lucas en redes sociales.

El accidente en el que murieron Lucas Vignale y Gaspi

El domingo 14 de junio colisionaron dos helicópteros en Brasil, que dejaron un saldo de 6 muertos, entre ellos el influencer Gastpi y el director argentino Lucas Vignale.

gaspi, tragedia Dos helicópteros colisionaron, dejando como saldo 6 muertos.

La colisión se produjo entre dos helicópteros en la intersección de Rua Beth Lago y Rua Rivadávia Campo. Cayeron a una playa de estacionamiento tras el choque, donde se produjo un incendio inmediato.