El mundo del stream sigue en shock tras la trágica pérdida de Gaspi. El reconocido youtuber murió este domingo en Brasil, luego de que el helicóptero donde viajaba chocara contra otro. Si bien el accidente fue en la mañana, pasaron varias horas para que la policía local identificara a las víctimas. Cuando la noticia se replicó en portales y redes sociales, varios streamers estaban en vivo y reaccionaron al suceso, mientras que otros dejaron un sentido mensaje a sus seguidores.
Muerte de Gaspi: cómo reaccionaron los creadores de contenido cuando se enteraron del fallecimiento del influencer
El fallecimiento de Gaspi dejó en shock al mundo de creadores de contenidos. Desde Ibai hasta La Cobra, todos se despiden del querido youtuber
Qué dijeron los streamers al enterarse de la muerte de Gaspi
El streamer noruego-español El Rubius fue uno de los primeros en saber sobre la trágica muerte de Gaspi. El youtuber se encontraba en vivo, en una partida de Fornite, y, conmovido, tuvo que abandonar el juego.
“La verdad es que se me han quitado las ganas de ver todo, gente. No sé. Nada, me voy a salir. No, no me siento... Qué raro, tío. Es una persona con la que he hablado mucho y siempre ha sido superbuena gente conmigo. Me dejó usar un montón de canciones suyas en mis vídeos. No es alguien random para mí, quiero decir. Pues claro”, dijo El Rubios en su stream.
A este sentido mensaje se sumó el streamer más influyente de la actualidad, Ibai Llanos, quien expresó con angustia: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”.
Por su parte, el argentino Coscu publicó un mensaje cargado de emoción en su cuenta de X: “Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.
Davoo Xeneize también utilizó su red social de X para despedirse de Gaspi. El joven realizó un posteo donde dijo: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.
Finalmente, otro de los streamers que se despidió de Gaspi fue La Cobra. El nine publicó un emotivo mensaje en donde reconoció su admiración: “Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda”.