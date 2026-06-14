Muerte de Gaspi: cómo reaccionaron los creadores de contenido cuando se enteraron del fallecimiento del influencer

Influencer Youtuber Gaspi Gaspi murió este domingo en un accidente aéreo.

A este sentido mensaje se sumó el streamer más influyente de la actualidad, Ibai Llanos, quien expresó con angustia: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IbaiLlanos/status/2066237478021799977&partner=&hide_thread=false Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi.



Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026

Por su parte, el argentino Coscu publicó un mensaje cargado de emoción en su cuenta de X: “Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.

Davoo Xeneize también utilizó su red social de X para despedirse de Gaspi. El joven realizó un posteo donde dijo: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DavooXeneizeJRR/status/2066227420185624912&partner=&hide_thread=false Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras.



QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares. — Davoo Xeneize (@DavooXeneizeJRR) June 14, 2026

Finalmente, otro de los streamers que se despidió de Gaspi fue La Cobra. El nine publicó un emotivo mensaje en donde reconoció su admiración: “Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda”.