El video viral de Gaspi hablando de su propia muerte: "¿Yo? Al cielo"

Gaspi: La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste.

Jordi: ¿Y si existiera, para dónde tiras?

Gaspi: ¿Yo? Al cielo.

Jordi: ¿Tú te vas al cielo? ¿Eres una buena persona con tu gente?

Gaspi: Tipazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/edatvoficial/status/2066420483260580245&partner=&hide_thread=false | Gaspi habló sobre la muerte con Jordi Wild un año antes de su trágico fallecimiento. pic.twitter.com/TTiLACBOY9 — EDATV (@edatvoficial) June 15, 2026

¿Cómo falleció el youtuber Gaspi en Rio de Janeiro?

El creador de contenido de 23 años viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo en Rio de Janeiro (Brasil), en un siniestro que dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre las que también se encontraban el director argentino de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Luego del choque, los helicópteros se incendiaron y se desplomaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. Esto provocó que las llamas destruyeran al menos 20 vehículos comerciales y generando una densa y enorme columna de humo negro que se pudo observar desde distintos puntos de Río de Janeiro.

Debido a la fuerza del choque en las alturas, múltiples partes y restos de metal de las dos estructuras salieron despedidos con violencia, alcanzando y provocando daños menores en edificios residenciales y comerciales de las inmediaciones.