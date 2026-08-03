Si duermes bien, pero te levantas cansado, te contamos las causas que podrían estar afectando tu energía

De seguro te ha pasado llegar cansado o cansada del trabajo después de un largo día y querer descansar. Sin embargo, al hacerlo notas que a la mañana siguiente, pese a haber respetado las horas de sueño, sigues igual de cansado/a. ¿Te ha pasado? Te lo contamos.
Dormir muchas horas no es sinónimo de descansar, de hecho, dormir no implica levantarte renovado. Muchas veces el sueño no es el único problema en estos casos.
Causas del agotamiento físico y mental, incluso después de haber dormido bien
Dormir mucho no implica hacerlo bien. Por eso, hay algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de dormir y ser una persona completamente renovada a la mañana siguiente.
Una de las primeras razones por las que te levantas cansado aunque hayas dormido es la acumulación de dióxido de carbono al cerrar puertas y ventanas. Esto reduce la calidad del sueño profundo y aumenta el cortisol al despertar.
Si eres una persona a la que le falta exponerse a la luz natural, puede que ese sea otro factor del mal descanso. La luz diurna regula los ritmos biológicos, lo que mejora el descanso y el control del azúcar en sangre.
Cenar tarde o pesado es una razón fundamental para el mal sueño. Cena tardía o pesada porque eleva la temperatura corporal y desvía sangre al intestino, lo que interfiere con el enfriamiento necesario para el sueño profundo. La falta de consumo de fibra en la dieta también tiene que ver.
Asimismo, la falta de actividad física afecta mucho o pasar muchas horas sentado lleva al cerebro a economizar energía. Los síntomas de ansiedad y pensamientos ansiosos tienden a agudizarse por la noche y en las madrugadas, perturbando el buen descanso.
Cómo combatir el cansancio
- Dormir al menos 8 horas seguidas y mantener horarios ordenados para comer y descansar.
- Realizar actividad diaria para liberar endorfinas y reducir tensiones.
- Tener una alimentación consciente.
- Aplica técnicas de relajación.
- Evita dispositivos electrónicos apenas te acuestes en la cama.
- Descarta que el cansancio se deba a causas orgánicas como la anemia, etc.
En pocas palabras
- Dormir mal: Aunque duermas muchas horas, la falta de calidad del sueño puede generar cansancio.
- Factores externos: La mala ventilación, poca luz natural y cenas pesadas afectan el descanso nocturno.
- Soluciones: Mejorar la rutina, la alimentación y la actividad física ayuda a combatir el agotamiento.