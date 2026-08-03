Si duermes bien, pero te levantas cansado, te contamos las causas que podrían estar afectando tu energía

Una de las primeras razones por las que te levantas cansado aunque hayas dormido es la acumulación de dióxido de carbono al cerrar puertas y ventanas. Esto reduce la calidad del sueño profundo y aumenta el cortisol al despertar.

Si eres una persona a la que le falta exponerse a la luz natural, puede que ese sea otro factor del mal descanso. La luz diurna regula los ritmos biológicos, lo que mejora el descanso y el control del azúcar en sangre.

Cenar tarde o pesado es una razón fundamental para el mal sueño. Cena tardía o pesada porque eleva la temperatura corporal y desvía sangre al intestino, lo que interfiere con el enfriamiento necesario para el sueño profundo. La falta de consumo de fibra en la dieta también tiene que ver.

Usar el celular antes de dormir afecta el buen descanso.

Asimismo, la falta de actividad física afecta mucho o pasar muchas horas sentado lleva al cerebro a economizar energía. Los síntomas de ansiedad y pensamientos ansiosos tienden a agudizarse por la noche y en las madrugadas, perturbando el buen descanso.

Cómo combatir el cansancio