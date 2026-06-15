Desbarataron un torneo de peleas clandestinas en Godoy Cruz llamado "El Club de la Pelea"

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A partir de las tareas de inteligencia previas y los datos recolectados, las patrullas se desplegaron estratégicamente en las inmediaciones de una propiedad ubicada entre las calles Los Jacarandá y Tiburcio Benegas. En ese sector del piedemonte, los uniformados procedieron a la identificación del principal responsable del encuentro y de los asistentes que arribaban al predio donde se gestaban las peleas clandestinas.

Sanciones por organizar peleas clandestinas

Durante el despliegue en la propiedad rural, un total de 15 personas fueron trasladadas a dependencias policiales y quedaron de forma inmediata a disposición de la Oficina Fiscal por cometer infracciones directas a la Ley 6722 de la Provincia. El control estatal evitó agresiones físicas de gravedad entre los presentes que asistieron a las peleas clandestinas.

Los policías secuestraron diversos elementos directamente vinculados a la práctica de disciplinas de contacto y boxeo, tales como guantes profesionales, vendas de protección y protectores bucales. El material quedó asentado en las actas de secuestro correspondientes como prueba de la actividad no autorizada en torno a las peleas clandestinas que se pretendía comercializar.

El encargado de la finca recibió una notificación formal por violar el artículo 69 de la Ley 9099, el cual sanciona penalmente y de forma administrativa la apertura abusiva de sitios destinados a espectáculos públicos sin control estatal. Los inspectores de la Municipalidad de Godoy Cruz labraron las multas por las graves faltas a las normativas de habitabilidad.

Antecedentes de las peleas clandestinas en la región

Este tipo de competencias al margen de las federaciones oficiales representa un serio peligro para la salud de los competidores, debido a la ausencia absoluta de personal médico y de ambulancias de alta complejidad. Las autoridades de la Subsecretaría de Deportes recordaron que todo festival pugilístico requiere de licencias habilitantes actualizadas para evitar la proliferación de peleas clandestinas.

La manipulación de apuestas ilegales en entornos virtuales y el consumo de bebidas alcohólicas sin control suelen rodear a estos eventos de artes marciales no regulados. Mendoza ya registró intervenciones por peleas ilegales en zonas de Ciudad, Luján de Cuyo y Las Heras, compartiendo rasgos de organización similares mediante perfiles privados y mensajes encriptados para coordinar estas peleas clandestinas.

Los pesquisas policiales continúan con el análisis de los teléfonos celulares incriminados para determinar si existían transacciones de dinero previas por cobro de entradas para presenciar las peleas.