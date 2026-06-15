La Policía de Mendoza desarticuló este domingo un torneo de peleas clandestinas que se promocionaba a través de las redes sociales. El evento ilegal, que planificaba más de 30 combates en una finca de la Zona Oeste de Godoy Cruz, fue neutralizado por las fuerzas de seguridad antes de su inicio previsto.
Desbarataron un torneo de peleas clandestinas en Godoy Cruz llamado "El Club de la Pelea"
La Policía frenó el evento ilegal "El Club de la Pelea" que ofrecía más de 30 combates. Hay 15 personas demoradas
El operativo contra las peleas clandestinas en el oeste
El procedimiento preventivo fue coordinado por los efectivos de la Jefatura Departamental de Godoy Cruz, quienes contaron con el apoyo operativo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y las aeronaves del Cuerpo de Aviación Policial (CAP). La rápida intervención en el terreno impidió que comenzaran las actividades boxísticas fuera de la ley, desmantelando el circuito de peleas clandestinas antes de los primeros cruces, detallaron desde Prensa del Gobierno de Mendoza.
Los organizadores utilizaban Instagram para difundir la convocatoria bajo el nombre de "El Club de la Pelea". En los anuncios detectados por los investigadores se precisaba que la jornada iniciaría a las 15, prometiendo una cartelera con decenas de enfrentamientos deportivos sin regulación y la asistencia de un masivo grupo de espectadores en el Gran Mendoza.
A partir de las tareas de inteligencia previas y los datos recolectados, las patrullas se desplegaron estratégicamente en las inmediaciones de una propiedad ubicada entre las calles Los Jacarandá y Tiburcio Benegas. En ese sector del piedemonte, los uniformados procedieron a la identificación del principal responsable del encuentro y de los asistentes que arribaban al predio donde se gestaban las peleas clandestinas.
Sanciones por organizar peleas clandestinas
Durante el despliegue en la propiedad rural, un total de 15 personas fueron trasladadas a dependencias policiales y quedaron de forma inmediata a disposición de la Oficina Fiscal por cometer infracciones directas a la Ley 6722 de la Provincia. El control estatal evitó agresiones físicas de gravedad entre los presentes que asistieron a las peleas clandestinas.
Los policías secuestraron diversos elementos directamente vinculados a la práctica de disciplinas de contacto y boxeo, tales como guantes profesionales, vendas de protección y protectores bucales. El material quedó asentado en las actas de secuestro correspondientes como prueba de la actividad no autorizada en torno a las peleas clandestinas que se pretendía comercializar.
El encargado de la finca recibió una notificación formal por violar el artículo 69 de la Ley 9099, el cual sanciona penalmente y de forma administrativa la apertura abusiva de sitios destinados a espectáculos públicos sin control estatal. Los inspectores de la Municipalidad de Godoy Cruz labraron las multas por las graves faltas a las normativas de habitabilidad.
Antecedentes de las peleas clandestinas en la región
Este tipo de competencias al margen de las federaciones oficiales representa un serio peligro para la salud de los competidores, debido a la ausencia absoluta de personal médico y de ambulancias de alta complejidad. Las autoridades de la Subsecretaría de Deportes recordaron que todo festival pugilístico requiere de licencias habilitantes actualizadas para evitar la proliferación de peleas clandestinas.
La manipulación de apuestas ilegales en entornos virtuales y el consumo de bebidas alcohólicas sin control suelen rodear a estos eventos de artes marciales no regulados. Mendoza ya registró intervenciones por peleas ilegales en zonas de Ciudad, Luján de Cuyo y Las Heras, compartiendo rasgos de organización similares mediante perfiles privados y mensajes encriptados para coordinar estas peleas clandestinas.
Los pesquisas policiales continúan con el análisis de los teléfonos celulares incriminados para determinar si existían transacciones de dinero previas por cobro de entradas para presenciar las peleas.