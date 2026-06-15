Dos remeros mendocinos fueron convocados a una competencia en Canadá y deben reunir 6.000 dólares

martin mansilla "Necesitamos reunir dinero para poder viajar", reiteró Martín Mansilla, quien hizo una carrera con esfuerzo y dedicación en el Club Regatas.

Ambos integran la Selección Argentina de remo y fueron convocados para participar de una prestigiosa regata que se realizará durante la primera semana de agosto en St. Catharines, Ontario, Canadá, un evento que reúne a cerca de 5.000 deportistas de distintos países y que representa una de las citas más importantes del calendario internacional de este deporte.

Sin embargo, la convocatoria llegó con una condición difícil de afrontar. Cada deportista debe financiar íntegramente su participación. Entre pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, concentraciones previas y logística deportiva, el costo asciende a unos 3.000 dólares por persona.

Es decir, entre ambos necesitan reunir aproximadamente 6.000 dólares.

Para intentar lograrlo crearon una campaña solidaria a través del alias de Mercado Pago Mendoza.Canada, una cuenta a nombre de Candela Cappa donde reciben colaboraciones destinadas exclusivamente a concretar el viaje. "Todos los fondos que podamos recaudar van a ser para este viaje", explican.

Remando detrás de un objetivo

Martín Mansilla tiene 22 años y su historia con el remo comenzó cuando apenas tenía 11. Fue un familiar quien insistió durante años con una idea que terminó cambiándole la vida.

"Me decía que tenía físico para ser remero. Cuando tuve la oportunidad de empezar en el Club Mendoza de Regatas probé y nunca más dejé", recuerda.

Aquella intuición resultó acertada. Con el paso de los años se convirtió en uno de los deportistas más destacados de la provincia y del país.

Hace 6 temporadas integra la Selección Argentina y acumula una extensa lista de logros. Fue 5 veces campeón argentino consecutivo en una de las pruebas más emblemáticas del remo nacional, se consagró campeón chileno el año pasado y obtuvo importantes resultados internacionales.

Entre ellos se destacan dos medallas de plata sudamericanas, una obtenida en 2021 y otra en 2023, además de un título de campeón sudamericano logrado en 2024.

A eso se suma una medalla de plata conseguida durante los Juegos Panamericanos realizados en Asunción.

Sin embargo, detrás de las medallas también hubo momentos difíciles. "Cambios de compañeros, lesiones, frustraciones y desafíos que te van formando como deportista y como persona", resume.

Cada uno de esos obstáculos terminó construyendo el camino que hoy lo lleva a Canadá.

Una mendocina que hoy rema en Estados Unidos

La historia de Candela Cappa también está atravesada por el esfuerzo y la perseverancia. Tiene 19 años y comenzó a competir oficialmente en remo en 2021. En apenas unos años consiguió hacerse un lugar dentro de la élite nacional.

Ya en 2023 integró la Selección Argentina y logró consagrarse campeona sudamericana en una embarcación de cuatro remos largos, además de obtener dos medallas de plata en otras pruebas.

Su crecimiento deportivo continuó durante 2024, cuando participó de competencias internacionales en Brasil.

candela cappa (1) Candela tiene 19 años y comenzó a competir oficialmente en remo en 2021. En apenas unos años consiguió hacerse un lugar dentro de la élite nacional.

Actualmente vive en Estados Unidos, donde integra el equipo de remo de la Universidad de Carolina del Norte.

Pero aun estando lejos de Argentina nunca perdió de vista un objetivo. Seguir representando al país. Por eso, desde finales del año pasado comenzó a mantener contacto permanente con los entrenadores nacionales.

Les enviaba reportes de sus entrenamientos, resultados y evolución deportiva. Quería estar lista cuando llegara una nueva oportunidad. Y finalmente llegó.

"Esta regata de Canadá es una preparación muy importante para los Juegos Sudamericanos que se realizarán en septiembre", explica. La convocatoria representa un paso clave dentro de ese proceso.

Mucho más que una competencia

La participación en Canadá no es simplemente una experiencia deportiva más.

Para ambos representa una oportunidad de medirse con algunos de los mejores remeros del continente y del mundo.

También constituye una instancia fundamental de preparación para futuras competencias internacionales con la camiseta argentina.

Por eso la posibilidad de quedarse afuera por razones económicas resulta especialmente dolorosa.

candela cappa dos Para los jóvenes mendocinos la experiencia representa una oportunidad de medirse con algunos de los mejores remeros del continente y del mundo.

La convocatoria ya está confirmada. El lugar fue ganado dentro del proceso de selección nacional. Lo único que falta es reunir el dinero necesario.

"Tenemos que pagar vuelos, alojamiento, comida, los botes que nos van a prestar en Canadá y también todas las concentraciones previas en Tigre", explica Candela.

Cada gasto suma y cada aporte puede acercarlos un poco más al objetivo.

El deporte amateur y una realidad que se repite

La situación que atraviesan Martín y Candela no es excepcional dentro del deporte argentino.

A menudo los atletas deben combinar entrenamientos de alto rendimiento con estudios, trabajos y campañas para financiar competencias internacionales.

Muchos de los representantes nacionales que suben a podios continentales o mundiales llegan a esas instancias gracias al esfuerzo propio, el apoyo familiar y la solidaridad de sus comunidades.

En este caso, ambos deportistas tienen una trayectoria que respalda la convocatoria. No se trata de una apuesta incierta ni de una experiencia recreativa.

martin mansilla dos Martín comenzó desde muy pequeño con este deporte y sueña con llegar a Canadá para representar al país.

Son dos atletas que ya demostraron su nivel en campeonatos nacionales e internacionales y que hoy tienen la posibilidad concreta de seguir creciendo con la camiseta argentina.

Por eso decidieron pedir ayuda. Porque después de años de entrenamiento, la diferencia entre estar o no estar en Canadá depende, esta vez, de algo mucho más simple que una regata.

Depende de reunir los recursos necesarios para subirse al avión.

Una bandera, dos mendocinos y un objetivo

Cuando hablan del viaje, tanto Martín como Candela coinciden en algo. No piensan únicamente en ellos. Piensan en representar a Mendoza, al Club Mendoza de Regatas y a la Argentina. Piensan en todos los años invertidos para llegar hasta aquí. Piensan en las madrugadas de entrenamiento y en los sueños que fueron construyendo a fuerza de remadas.

La cita internacional ya tiene fecha: Canadá los espera en agosto, por eso ahora el desafío es otro y tiene que ver con reunir los 6.000 dólares que les permitan estar allí.

Cómo colaborar para que los jóvenes puedan viajar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Mendoza.Canada, una cuenta de Mercado Pago a nombre de Candela Cappa, creada especialmente para financiar esta experiencia deportiva.

Porque esta vez la meta no está en el agua, sino en lograr que dos jóvenes mendocinos puedan ocupar el lugar que se ganaron con esfuerzo y representar a la Argentina en una de las competencias más importantes de su disciplina.