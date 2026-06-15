¿Cómo puedo detectar un aceite de oliva de buena calidad y qué diferencias tiene con los otros?

Este alimento se utiliza en preparaciones saladas, en panificados, ensaladas, frituras, adobos, platos gourmet y en algunas preparaciones dulces muy delicadas. Es un alimento sabroso, versátil y nutritivo.

Un buen aceite de oliva aporta ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles que regulan el colesterol malo, combaten el estrés oxidativo, regulan la glucosa y mejoran el tránsito intestinal.

Un pequeño truco para saber si el aceite de oliva es de calidad

Cuando vamos al supermercado, en la parte de los aceites encontramos una oferta enorme. Aceites en botellas de vidrio, de plásticos en latas y hasta en sachet.

Para detectar y comprar un buen aceite de oliva, más allá de la diferencia de precio, se puede recurrir a un pequeño procedimiento.

Lo primero y principal para detectar la calidad y diferencias con el resto es leer muy bien las etiquetas. Un buen aceite de oliva y puro tiene que decir "Aceite de Oliva Virgen Extra" y, además, debería tener una acidez menor a 0,8%.

Otro truco está en su textura, sobre todo ahora que hace frío. Cuando un aceite de oliva es bueno, tiende a solidificar con las temperaturas más bajas.

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Si la temperatura es menor a 15°C, el aceite de oliva, que naturalmente es líquido, se vuelve sólido. Esto pasa porque el ácido oleico que compone al alimento se enfría y solidifica. Los aceites más puros y de calidad tienen altas proporciones de este ácido.

¿Y cuál es la diferencia entre un aceite de oliva virgen extra y uno extra virgen?

Son dos denominaciones que tienden a confundir . Siempre es importante saber que, ya sea el aceite de oliva o cualquier alimento comercializado, todos los productos pasan por reglamentos y manuales de buenas prácticas, envasado y denominación.

aceite En las etiquetas de los alimentos está toda la información para saber si son de calidad o no.

La diferencia entre un aceite virgen extra y un aceite de oliva virgen extra radica en su acidez. Ambos alimentos se extraen del primer prensado de las aceitunas, pero el extra virgen tiene una acidez de entre 0.8 y 2.0.