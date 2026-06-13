AA y AAA: cuál es la diferencia entre estas pilas y qué significa cada letra

El uso de las pilas permite el funcionamiento de juguetes, mandos a distancia y todo tipo de aparatos electrónicos. En algunos casos, se necesitan del tipo AA o AAA y aunque uno los compra por vista, pocas personas saben qué significan esas letras y qué diferencias hay entre ambas.
Pese a que hoy es habitual encontrar la mayoría de los dispositivos con cargas mediante un cargador USB, no todos son así. Todavía existen muchas cosas que requieren de la energía aportada por las pilas para funcionar correctamente. Controles remotos, juguetes, linternas o relojes de pared dependen puramente y exclusivamente de este tipo de pilas.
Como siguen siendo de uso común, nunca está de más refrescar información clave sobre ellas en un detalle muy importante de uso y funcionalidad: las AA y las AAA.
Qué significa pila AA y AAA
Para entender su significado hay que conocer su historia, ya que cuando el mundo de la electrónica empezó a expandirse a mediados del siglo XX, cada fabricante hacía sus propias baterías y las dimensiones diferían mucho una entre otra.
La falta de un orden de un estándar hizo que se acordara un sistema unificado de nomenclatura, es decir, los tamaños de las pilas ahora iban de mayor a menor: A, B, C y D. Pero, todo cambió cuando los dispositivos electrónicos en sí se achicaron para ser más prácticos y se tuvo que reducir el sistema de pilas a: AA, AAA.
Cuando pedimos en un local una pila doble a o "AA" se refiere a una pila chica de tamaño, tiene un diámetro y una longitud que la hacen perfecta cuando se trata de un punto intermedio entre potencia y compacidad.
En el caso de la pila AAA, se trata de una pila muchísimo más pequeña, es más fina y liviana, ideal para aparatos que necesitan menos energía o tienen espacio reducido.
Cuál es la diferencia entre las pilas AA y AAA
- La pila AA brinda mayor capacidad energética, es decir, una vida útil más larga dentro del dispositivo.
- Existen tres tipos de pilas AA: alcalina, recargable de hidruro metálico de níquel (NiMH) y de litio.
- Las pilas AAA ponen el foco en el peso reducido y las dimensiones más estrechas.
- Es decir, las AAA tienen menor capacidad energética, ideales para aparatos de bajo consumo.