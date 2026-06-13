AA y AAA: cuál es la diferencia entre estas pilas y qué significa cada letra

pila AA Las pilas AA y AAA se usan en los hogares a través de un sistema unificado de nomenclatura que ordenó sus tamaños. Foto Canva

Qué significa pila AA y AAA

Para entender su significado hay que conocer su historia, ya que cuando el mundo de la electrónica empezó a expandirse a mediados del siglo XX, cada fabricante hacía sus propias baterías y las dimensiones diferían mucho una entre otra.

La falta de un orden de un estándar hizo que se acordara un sistema unificado de nomenclatura, es decir, los tamaños de las pilas ahora iban de mayor a menor: A, B, C y D. Pero, todo cambió cuando los dispositivos electrónicos en sí se achicaron para ser más prácticos y se tuvo que reducir el sistema de pilas a: AA, AAA.

pila AAA Y AA Las dimensiones y designaciones de estos formatos están reguladas por la Comisión Electrotécnica Internacional y la de American National Standards Institut. Foto Legend Battery

Cuando pedimos en un local una pila doble a o "AA" se refiere a una pila chica de tamaño, tiene un diámetro y una longitud que la hacen perfecta cuando se trata de un punto intermedio entre potencia y compacidad.

En el caso de la pila AAA, se trata de una pila muchísimo más pequeña, es más fina y liviana, ideal para aparatos que necesitan menos energía o tienen espacio reducido.

Cuál es la diferencia entre las pilas AA y AAA