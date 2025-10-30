Agenda: ¿qué hacer en Mendoza el fin de semana?

Tributo a Phil Collins Los mejores temas de toda la carrera de Phil Collins este viernes en el Teatro Plaza.

MUESTRA-ARTE. El espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) presenta la muestra artística “Egregor”. Entrada libre y gratuita, abierta a visitas hasta el 9 de noviembre.

More una de las pinturas de la muestra Egregor de Gianina Manuele Una de las obras que podrá verse en la muestra "Egregor".

MUESTRA-CICLO DE CINE. Durante dos noches -el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, de 18 a 23-, el Microcine Municipal de Mendoza (9 de Julio 500, subsuelo, Ciudad) se transformará en el epicentro de una experiencia artística inmersiva que une cine, música, feriantes y talleres dedicados a Halloween: Mendoween, el festival que por madrina tiene a la periodista y escritora Marcela Furlano, autora de los cuentos de terror de UNO.

Mendoween Mendoween promete cine de terror, performances, cosplay y "siniestra" diversión.

Con una propuesta pensada para todos los amantes del género, Mendoween combina proyecciones, performances, talleres y feria artística en un mismo espacio. En la sala del microcine se proyectarán películas de culto y cortometrajes de realizadores locales, para dar visibilidad al talento audiovisual mendocino.

TEATRO-HUMOR. El elenco Transcuyanas vuelve a brillar en el lugar que lo vio florecer con su primera obra. Esta vez con una propuesta diferente, graciosa, reflexiva y transformadora. A las 21.30 en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) La entrada general tiene un costo de $6.000 y se puede comprar a través de EntradaWeb. Dirección, producción e iluminación: Darío Bedoya. Actúan: Marcela Bracamonte, Julieta Carbajal, Lola Llanos, Carla Hilen Solís, Azul de Domicci. Quienes asistan pueden ir disfrazados de monstruos o personajes para celebrar Halloween.

Agenda Mendoza: sábado 1 de noviembre

El sábado 1 de noviembre, a las 21 se estrena el show de folklore y humor "¿Pa' qué se juntan?... si después no saben parar!!!" con Los Cumpas, Sergio "Tano# Robles y Lisandro Bertín. Será en Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb.

Pa qué se juntan si después no saben parar Historias a investigar, folklore y risas para este sábado en teatro El Círculo.

TEATRO. La obra “Niño perdido”, que ha sido vista por más de seis mil espectadores en México, tendrá su estreno oficial en la provincia el sábado 1 de noviembre a las 21 en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad). La entrada general vale $13.000 y se consigue a través de EntradaWeb y Andes Ticket.

MÚSICA.RECITAL. Este sábado 1 de noviembre Bersuit festeja 25 años de uno de los discos más icónicos de la banda y clave en el rock nacional de los 2000: "Hios del culo". Será en Nido Club (ex N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad) a las 21. Las entradas se consiguen en EntradaWeb.

Bersuit.jpg Bersuit celebra en Mendoza un nuevo aniversario de uno de sus discos más importantes.

"Hijos del culo" es una placa emblemática del rock nacional del nuevo siglo. La propuesta servirá para revivir los himnos que marcaron a toda una generación y cantar junto a una de las bandas más grandes del rock argentino clásicos inmortales como "Desconexión sideral", "Toco y me voy", "Negra murguera" o "La bolsa".

FIESTA-COUNTRY. Este sábado 1 de noviembre se hará la 4ta Edición del Mendoza Country Fest. Será a partir de las 13 en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Será un evento único, familiar e integrador, con bandas nacionales e internacionales, baile, gastronomía, y mucha diversión.

DANZA-INDIA. El sábado 1 de noviembre, a las 21, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), se presentará Diyas, un espectáculo vibrante de danza y color inspirado en el Diwali, Festival de las luces de la India. La entrada general es de $12.000 y está disponible en Entradaweb y en la boletería del espacio cultural.

La propuesta, a cargo de los grupos Satya y Lunática Tribal, busca transmitir un mensaje de renovación, unión y armonía, a través de una puesta escénica que combina danzas, música y simbolismo. El espectáculo invita al público a vivir un recorrido sensorial que celebra la luz, la alegría y la belleza de la diversidad cultural.

Grupo mendocino de danzas hindúes Una propuesta muy original de danza hindú este sábado en el Le Parc.

CHARLAS-HISTORIA. Ciclo "Bodegón es cultura" a las 12.30 en Al rescoldo (Ozamis 519, Maipú). Charla “Nuestro vecino El Cholo. El San Martín que no conocías”, a cargo del profesor e historiador Gustavo Capone. La propuesta hablará sobre los gustos culturales del prócer, sus amigos, sus pasatiempos favoritos, sus amores, su juventud apasionada, sus frustraciones, las traiciones, el destierro y sus valores. Reservas al 2616843691, entrada gratuita.

Agenda Mendoza: domingo 2 de noviembre

MÚSICA-RECITAL. Este domingo 2 de noviembre Coti se presentará en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) a las 21 para festejar los 20 años de uno de sus discos más icónicos: "Esta mañana y otros cuentos". Las entradas se encuentran a la venta en EntradaWeb.

Coti Sorokin.jpg Coti, el rosarino se presenta en el Teatro Mendoza.

MÚSICA-ROCK. La banda de rock Caras Extrañas vuelve a Mendoza como parte de su gira 2025. Será el domingo 2 de noviembre, en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del estadio.

Embed - Caras Extrañas - Tres Acordes

FESTIVAL-MÚSICA URBANA. Festival Insurgente. A las 18 en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). La revolución de la música urbana se agita en Mendoza con Mala Rodríguez, Sara Hebe, Faauna, FL3 & La Blunty y Vid Urbana. Musicaliza Dj Rüstico. Entrada general $30.000 por ticketone.ar

El Festival Insurgente llega a Mendoza con un line up explosivo que reunirá en un mismo escenario a grandes referentes y talentos emergentes de la música urbana. La fecha prometen ritmo, baile y fusión de géneros, desde rap y cumbia digital hasta electrónica y beats urbanos.