Comienza el fin de semana con una visita internacional: el colombiano Juanes se presenta este jueves en Maipú en el marco de su nuevo tour 2025. También hay teatro y música local, además de recitales de bandas y solistas nacionales durante viernes, sábado y domingo, con Halloween como una atracción más del finde.
Agenda: ¿qué hacer en Mendoza el fin de semana?
Llega el finde, otra agenda llena de actividades para todos los gustos y bolsillos en la provincia. Recitales, teatro, danza, muestras y ¡Halloween!
Agenda Mendoza: jueves 30 de octubre
MÚSICA. Juanes, el popular cantautor colombiano llega a Mendoza con un show que resume sus mejores temas. Será este jueves a las 21.30 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas están en venta en Ticketek.com.ar y boletería del Arena.
Agenda Mendoza: viernes 31 de octubre
MÚSICA-TRIBUTO. Todos los hits de Phil Collins llegan al Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz), en un imperdible tributo. "Collins Hits Experience” es un proyecto de músicos argentinos dedicado a homenajear al gran artista y su maravillosa obra, pasando por temas de Génesis y su carrera solista. Será este viernes 31 de octubre, a las 21. Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb.
MUESTRA-ARTE. El espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) presenta la muestra artística “Egregor”. Entrada libre y gratuita, abierta a visitas hasta el 9 de noviembre.
MUESTRA-CICLO DE CINE. Durante dos noches -el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, de 18 a 23-, el Microcine Municipal de Mendoza (9 de Julio 500, subsuelo, Ciudad) se transformará en el epicentro de una experiencia artística inmersiva que une cine, música, feriantes y talleres dedicados a Halloween: Mendoween, el festival que por madrina tiene a la periodista y escritora Marcela Furlano, autora de los cuentos de terror de UNO.
Con una propuesta pensada para todos los amantes del género, Mendoween combina proyecciones, performances, talleres y feria artística en un mismo espacio. En la sala del microcine se proyectarán películas de culto y cortometrajes de realizadores locales, para dar visibilidad al talento audiovisual mendocino.
TEATRO-HUMOR. El elenco Transcuyanas vuelve a brillar en el lugar que lo vio florecer con su primera obra. Esta vez con una propuesta diferente, graciosa, reflexiva y transformadora. A las 21.30 en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) La entrada general tiene un costo de $6.000 y se puede comprar a través de EntradaWeb. Dirección, producción e iluminación: Darío Bedoya. Actúan: Marcela Bracamonte, Julieta Carbajal, Lola Llanos, Carla Hilen Solís, Azul de Domicci. Quienes asistan pueden ir disfrazados de monstruos o personajes para celebrar Halloween.
Agenda Mendoza: sábado 1 de noviembre
El sábado 1 de noviembre, a las 21 se estrena el show de folklore y humor "¿Pa' qué se juntan?... si después no saben parar!!!" con Los Cumpas, Sergio "Tano# Robles y Lisandro Bertín. Será en Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb.
TEATRO. La obra “Niño perdido”, que ha sido vista por más de seis mil espectadores en México, tendrá su estreno oficial en la provincia el sábado 1 de noviembre a las 21 en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad). La entrada general vale $13.000 y se consigue a través de EntradaWeb y Andes Ticket.
MÚSICA.RECITAL. Este sábado 1 de noviembre Bersuit festeja 25 años de uno de los discos más icónicos de la banda y clave en el rock nacional de los 2000: "Hios del culo". Será en Nido Club (ex N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad) a las 21. Las entradas se consiguen en EntradaWeb.
"Hijos del culo" es una placa emblemática del rock nacional del nuevo siglo. La propuesta servirá para revivir los himnos que marcaron a toda una generación y cantar junto a una de las bandas más grandes del rock argentino clásicos inmortales como "Desconexión sideral", "Toco y me voy", "Negra murguera" o "La bolsa".
FIESTA-COUNTRY. Este sábado 1 de noviembre se hará la 4ta Edición del Mendoza Country Fest. Será a partir de las 13 en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Será un evento único, familiar e integrador, con bandas nacionales e internacionales, baile, gastronomía, y mucha diversión.
DANZA-INDIA. El sábado 1 de noviembre, a las 21, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), se presentará Diyas, un espectáculo vibrante de danza y color inspirado en el Diwali, Festival de las luces de la India. La entrada general es de $12.000 y está disponible en Entradaweb y en la boletería del espacio cultural.
La propuesta, a cargo de los grupos Satya y Lunática Tribal, busca transmitir un mensaje de renovación, unión y armonía, a través de una puesta escénica que combina danzas, música y simbolismo. El espectáculo invita al público a vivir un recorrido sensorial que celebra la luz, la alegría y la belleza de la diversidad cultural.
CHARLAS-HISTORIA. Ciclo "Bodegón es cultura" a las 12.30 en Al rescoldo (Ozamis 519, Maipú). Charla “Nuestro vecino El Cholo. El San Martín que no conocías”, a cargo del profesor e historiador Gustavo Capone. La propuesta hablará sobre los gustos culturales del prócer, sus amigos, sus pasatiempos favoritos, sus amores, su juventud apasionada, sus frustraciones, las traiciones, el destierro y sus valores. Reservas al 2616843691, entrada gratuita.
Agenda Mendoza: domingo 2 de noviembre
MÚSICA-RECITAL. Este domingo 2 de noviembre Coti se presentará en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) a las 21 para festejar los 20 años de uno de sus discos más icónicos: "Esta mañana y otros cuentos". Las entradas se encuentran a la venta en EntradaWeb.
MÚSICA-ROCK. La banda de rock Caras Extrañas vuelve a Mendoza como parte de su gira 2025. Será el domingo 2 de noviembre, en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del estadio.
FESTIVAL-MÚSICA URBANA. Festival Insurgente. A las 18 en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). La revolución de la música urbana se agita en Mendoza con Mala Rodríguez, Sara Hebe, Faauna, FL3 & La Blunty y Vid Urbana. Musicaliza Dj Rüstico. Entrada general $30.000 por ticketone.ar
El Festival Insurgente llega a Mendoza con un line up explosivo que reunirá en un mismo escenario a grandes referentes y talentos emergentes de la música urbana. La fecha prometen ritmo, baile y fusión de géneros, desde rap y cumbia digital hasta electrónica y beats urbanos.