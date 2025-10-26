El espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) se prepara para recibir la muestra artística “Egregor”. La inauguración se celebrará el martes 28 de octubre, a las 20, con entrada libre y gratuita. Quedará abierta a visitas hasta el 9 de noviembre.
"Egregor", la muestra colectiva de arte que llega al Le Parc
El grupo de artistas presenta en el espacio cultural de Guaymallén una exposición que reúne más de cuarenta obras
Egregor es la energía que surge cuando varias voluntades se unen bajo un mismo ideal. Una conciencia colectiva que brota cuando un grupo de personas comparte una misma intención o propósito. Esa fuerza -más grande que la suma de las individualidades- cobra vida propia a partir del encuentro, la colaboración y la resonancia entre quienes crean.
Este espíritu es el que le da forma y nombre a la muestra que llega el martes al Le Parc y al grupo humano que la impulsa. Son 16 artistas los que van a exponer más de 40 pinturas, que entre el óleo y la acuarela, la figura humana y la naturaleza, buscan transmitir historias y un lenguaje creativo compartido.
Egregor nace este año como iniciativa de algunos alumnos del taller “La Caverna”, del reconocido pintor Mauro Cano. En un principio con el interés de realizar una exposición de fin de año, y asesorados por Cano, los artistas Valeria Yésica Frachia y Matías “Hueso” Madero tomaron la dirección del evento.
Sin embargo, con el correr de los meses y el entusiasmo, los involucrados decidieron ir más allá y constituirse como un colectivo, con la intención de continuar el proyecto, visibilizar el arte y darle lugar a nuevos artistas de Mendoza. En su mayoría, los integrantes del grupo son alumnos de La Caverna, y otros artistas que han pasado por el taller en años anteriores.
De esta manera la muestra que se podrá apreciar en el Le Parc, representa la sinergia que emerge cuando diferentes sensibilidades se reúnen en torno al arte. Más que una suma de obras, es una trama de vínculos, una identidad común que se manifiesta en el diálogo entre las piezas y en la experiencia del espectador.
Egregor no solo da nombre a la exposición, sino que expresa el espíritu del grupo: una energía compartida que trasciende a sus creadores y se transforma en algo vivo, cambiante y profundamente humano.
"Egregor" en el Le Parc: los artistas que participan
- Valeria Yesica Frachia.
- Matías ”Hueso” Medero.
- Noel Barraquero.
- Nicolas Farrus.
- Shaira Elias.
- Gabriela Jorgelina Montivero.
- Lorena Achitte-
- Elena Banos.
- Virginia “Pioja” Batiz.
- Laura Viviana Mendoza.
- Agostina Noli.
- Anselmo Dominguez.
- Stella Giacani.
- Ivan David Maure.
- Martina Dellazoppa.
- Gianina “More” Manuele.
La exposición está organizada por Egregor Colectivo de Artistas, Turismo y Cultura de Guaymallén y Salas de Arte Libertad.