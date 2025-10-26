"Egregor", la muestra colectiva de arte que llega al Le Parc

Egregor nace este año como iniciativa de algunos alumnos del taller “La Caverna”, del reconocido pintor Mauro Cano. En un principio con el interés de realizar una exposición de fin de año, y asesorados por Cano, los artistas Valeria Yésica Frachia y Matías “Hueso” Madero tomaron la dirección del evento.

Sin embargo, con el correr de los meses y el entusiasmo, los involucrados decidieron ir más allá y constituirse como un colectivo, con la intención de continuar el proyecto, visibilizar el arte y darle lugar a nuevos artistas de Mendoza. En su mayoría, los integrantes del grupo son alumnos de La Caverna, y otros artistas que han pasado por el taller en años anteriores.

Obra de la artista Valeria Frachia que participa en la muestra Egregor La obra de Valeria Frachia que participará en la muestra que se inaugura este martes en el Le Parc.

De esta manera la muestra que se podrá apreciar en el Le Parc, representa la sinergia que emerge cuando diferentes sensibilidades se reúnen en torno al arte. Más que una suma de obras, es una trama de vínculos, una identidad común que se manifiesta en el diálogo entre las piezas y en la experiencia del espectador.

Egregor no solo da nombre a la exposición, sino que expresa el espíritu del grupo: una energía compartida que trasciende a sus creadores y se transforma en algo vivo, cambiante y profundamente humano.

"Egregor" en el Le Parc: los artistas que participan

Valeria Yesica Frachia.

Matías ”Hueso” Medero.

Noel Barraquero.

Nicolas Farrus.

Shaira Elias.

Gabriela Jorgelina Montivero.

Lorena Achitte-

Elena Banos.

Virginia “Pioja” Batiz.

Laura Viviana Mendoza.

Agostina Noli.

Anselmo Dominguez.

Stella Giacani.

Ivan David Maure.

Martina Dellazoppa.

Gianina “More” Manuele.

La exposición está organizada por Egregor Colectivo de Artistas, Turismo y Cultura de Guaymallén y Salas de Arte Libertad.