Caras Extrañas llega a Mendoza con nuevo show y clásicos ineludibles de La 25

Caras Extrañas está integrada por Junior (voz y guitarra), y otros ex músicos de La 25, como Heber Vicente en batería, Darío “Rodia” Bruschi en guitarra acústica y Juan “El Niño” Ildarraz en armónica. Se sumaron al proyecto Gastón Picazo en teclados, Ariel “Arito” Rodríguez en guitarra, Juano Bang en bajo, y Enzo en saxo.

En 2024 lanzaron su primer disco “12 Pócimas”, un compilado de doce canciones, algunas ya presentadas, compuestas casi en su totalidad por Junior, como los singles “Ya No”, “Viejos Hábitos”, “Leyenda Urbana” y “3 Acordes”.

Sus canciones proponen un sonido a puro rock and roll, y esa unión única con algo de blues, con una poética propia del rock barrial.

Tras la salida del álbum, el grupo se embarcó por un extenso tour nacional, donde se presentó en el Arena Maipú con un show poderoso dentro del rock. Y este año volverán al mismo escenario, para compartir sus temas y algunos clásicos ineludibles de La 25.