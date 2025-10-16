Valentino Merlo llena de cumbia y pop el Arena Maipú

Con tan solo 16 años, Valentino Merlo ha logrado un crecimiento meteórico en la escena musical. Su carrera despegó de forma viral a los 14, cuando un video suyo cantando en un polideportivo de Rosario se convirtió en tendencia en redes sociales. Desde entonces, el fenómeno de la cumbia pop no ha parado de consolidarse, acumulando millones de reproducciones, cientos de miles de seguidores y agotando funciones en todo el país.

valentino merlo rivadavia (1).jpg Valentino Merlo se presentará este viernes con un gran show en Maipú.

Valentino Merlo llegará por primera vez al Arena Maipú con una propuesta que combina romanticismo, frescura juvenil y ritmos urbanos. En esta presentación, interpretará sus temas más conocidos, como “Otra copa más”, “Hoy” (junto a La Planta) y “Frágil” (con La Kuppé). Además, promete adelantar nuevo material y compartir versiones en vivo de los temas que lo posicionaron en plataformas digitales. Recientemente, Valentino lanzó el single “Ya me Cansé” junto a Emanero y Euge Quevedo.