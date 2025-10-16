Valentino Merlo, una de las nuevas figuras del pop y cumbia argentino, se presentará en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú) el viernes 17 de octubre a las 21. Las entradas para este show, que promete un recorrido por todos sus hits, ya están a la venta a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena.
Valentino Merlo llena de cumbia y pop el Arena Maipú
Con tan solo 16 años, Valentino Merlo ha logrado un crecimiento meteórico en la escena musical. Su carrera despegó de forma viral a los 14, cuando un video suyo cantando en un polideportivo de Rosario se convirtió en tendencia en redes sociales. Desde entonces, el fenómeno de la cumbia pop no ha parado de consolidarse, acumulando millones de reproducciones, cientos de miles de seguidores y agotando funciones en todo el país.
Valentino Merlo llegará por primera vez al Arena Maipú con una propuesta que combina romanticismo, frescura juvenil y ritmos urbanos. En esta presentación, interpretará sus temas más conocidos, como “Otra copa más”, “Hoy” (junto a La Planta) y “Frágil” (con La Kuppé). Además, promete adelantar nuevo material y compartir versiones en vivo de los temas que lo posicionaron en plataformas digitales. Recientemente, Valentino lanzó el single “Ya me Cansé” junto a Emanero y Euge Quevedo.
Valentino Merlo en Mendoza: un show para todas las edades
Con una cuidada estética, una voz potente y una propuesta que combina emoción, energía y cercanía, Valentino Merlo ofrece un espectáculo ideal para adolescentes, familias y fans que siguen su carrera desde los primeros pasos. Su estilo combina baladas pop, música latina y una autenticidad que lo vuelve cercano y único.
Nacido en Rosario, Valentino Merlo comenzó a cantar desde niño, impulsado por su abuela. En poco tiempo, su talento cruzó la frontera digital y se transformó en fenómeno musical, colaborando con artistas de la escena tropical y urbana.