Camila presenta su concierto en el Arena Maipú Teatro

El "Regresa Tour 2025" comenzó en Venezuela y Perú en la primera mitad del año. Pero ahora Camila sumó fechas en Estados Unidos (Los Ángeles, Chicago, Miami y New York) y otros países de Latinoamérica como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, para finalmente volver a nuestro país. De esta manera Camila reafirma su vigencia en la escena musical internacional visitando Argentina por segundo año consecutivo.

La gira es la presentación oficial de su más reciente álbum de estudio “Regresa”. Este emocionante tour marca la vuelta a los escenarios argentos, reuniendo a los tres integrantes originales de la banda para deleitar a sus fanáticos con un recorrido por sus mayores éxitos.

En su última visita a Buenos Aires, la banda agotó entradas en el Movistar Arena, convirtiendo la velada en un promesa ineludible de regreso. Este 2025, CAMILA cumple 20 años y busca dejar una huella imborrable en la escena musical con himnos como “Todo cambió”, “Mientes”, “De qué me sirve la vida”, “Bésame”, “Coleccionista de canciones” y “Aléjate de mí”, canciones que se han convertido en la banda sonora de millones de historias de amor y desamor.

Camila, la banda mexicana más romántica

Camila ha sido un pilar fundamental en el pop latino de los últimos años. Desde sus inicios conquistó los corazones del público. Sus canciones se convirtieron en el soundtrack de las vidas de miles de fanáticos.

Su álbum debut "Todo Cambió" (2006) alcanzó certificaciones de oro y platino por sus altas ventas, y "Dejarte de Amar" (2010) les valió el Grammy Latino a Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo.

En 2024, como preludio a esta gira publicaron el álbum de estudio "Regresa". Un trabajo completamente inédito que celebra la esencia de Camila con temas cargados de apasionadas letras y poderosas melodías.