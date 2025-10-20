Desde pizzas hasta inmobiliarias las marcas apuestan a crecer con sus franquicias en Mendoza

image Las marcas que ya tienen sus franquicias ofrecen acompañamiento, facilidades para la inversión inicial y contratos de no menos de 4 años Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Pero mostrarse también exige una inversión. De hecho, cada expositor debió desembolsar desde $500 mil por un stand para exhibir al público su proyecto, ventajas y condiciones durante toda una jornada en la Nave Cultura de Mendoza.

Comida, el fuerte de las franquicias

La gastronomía es sinónimo de franquicias y la muestra lo confirmó: hubo al menos 7 emprendimientos, algunos con rodaje y otros recién nacidos, dispuestos a atraer inversores aún en medio de una crisis de consumo, que siempre fue el motor.

En su mayoría pizzerías, pero también fast food (hamburguesas, papas, pollo frito) y hasta un bodegón de comida boliviana, Los 3 Hermanos, que desde su local de Guaymallén se decidió a dar el paso.

"Creo que Mendoza es, después de Buenos Aires y ahí nomás con Córdoba, uno de los mercados más importantes y hay mucho por hacer " contó el tucumano Federico Roldán, dueño de Leno, una cadena de comida rápida que abrió sus primeros 2 locales propios en Tucumán y hoy tiene 7, de los cuales 4 son franquiciados.

Es un momento complejo para invertir. Roldán admite que "con el consumo parado abrimos el abanico de productos para los clientes más allá de un mar de hamburguesas. ¿Precios? Mendoza está 40% arriba pero debajo de Buenos Aires".

¿Cómo tentar al inversor? "Además de una carta amplia, hay un fuerte acompañamiento, con sub rubros de la marca, como Leno Kids con pelotero y cuidado de chicos", remarca el empresario como ventajas diferenciales.

La inversión inicial oscila entre U$S70 mil y U$S130 mil, según la superficie del local y equipos, con un recupero de entre 16 y 24 meses. Pero el horizonte de ganancia puede estirarse porque, al decir de Roldán "no somos ajenos a la macroeconomía".

image Con 7 locales en Tucumán, el dueño de Leno va por su primera franquicia en Mendoza, a la que calificó como "el mercado más importante junto a Buenos Aires y Córdoba". Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

De Mendoza a Cuyo y el país: el caso Autoshop

A pesar de haber atravesado avatares producto de la apertura de importaciones y el efecto de los tours de compras a Chile por la diferencia cambiaria, el negocio de los neumáticos y autopartes es otro ejemplo.

Con su casa matriz en Rodríguez Peña y Acceso Sur, Autoshop ya cuenta con 2 locales propios en Buenos Aires y otro en Neuquén, pero el plan de la firma que es canal minorista de Guerrini Neumáticos es instalar su marca a nivel Cuyo.

"Nos interesa llegar a San Juan y San Luis. Por ahora tenemos un local franquiciado, que a su vez abrió un punto de venta en un centro comercial, algo novedoso que no teníamos pensado al principio", dice Rodrigo Manrique, responsable comercial.

El respaldo de Guerrini, el importador de neumáticos más importante del país desde el 2020 y representante exclusivo en el país de Kumho, Triangle y Firemax, es uno de los puntos fuertes para atraer a potenciales socios. Pero no el único.

Para Manrique "junto a la garantía tenemos la mejor financiación del mercado. Más del 80% de las ventas son con crédito, y eso hace la diferencia con ir a comprar a Chile, que realmente no nos preocupa en este momento".

En ese aspecto, desde la firma apuestan a la asistencia al franquiciado frente a la mayor competencia.

"La apertura de importaciones y el ingreso de neumáticos sin declarar afectó mucho al sector y por eso brindamos el apoyo necesario. Aún así, un relevamiento muestra que la franquicia creció 60% en facturación y unidades vendidas de un año al otro", precisa el gerente de Autoshop.

¿La inversión? Para un local de 200 m2 ronda los $65 millones, incluido el fee o canon de ingreso y la maquinaria. Además, el stock inicial de 400 cubiertas tiene una gracia de 3 meses para empezar a pagarlo en 24 meses, como ayuda al inicio.

Con todo, con un contrato de 4 años, Manrique estima que en esas condiciones y a un ritmo de ventas sostenido, el recupero o amortización puede empezar a darse a partir del segundo.

image Pese a la apertura de importaciones y la informalidad, para Rodrigo Manrique, de Autoshop, "las franquicias crecieron 60% en facturación y unidades respecto de 2024". Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Gimnasios e inmobiliarias, los servicios como franquicias

Si algo caracteriza al universo franquicias es que en los últimos 2 años se amplió y diversificó. De hecho, la Expo realizada en Mendoza esta semana mostró como novedades rubros no tradicionales para el negocio como gimnasios e inmobiliarias.

Un ejemplo es Nomade Wellness Club, cuyos fundadores empezaron hace tres años con el proyecto. Y a dos de haber abierto su primer local van por la franquicia propia.

Hay más casos poco convencionales. Para Ernesto Ferioli, gerente de la cadena de inmobiliarias Realty Plus, el potencial pasa más por "colaborar más que competir".

"Es una red de inmobiliarias nacida en España después de la pandemia que llegó a Argentina el último año. Lo interesante es el modelo colaborativo entre países, porque incluso hay muchos argentinos allá que quieren invertir acá", aseguró Ferioli.

image Realty Plus, la red de inmobiliarias oriunda de España que llega a Mendoza, es otro ejemplo de franquicias no convencionales. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La colaboración que es el eje de la red pasa por sumar corredores inmobiliarios independientes dispuestos a compartir info de oportunidades de compraventa en el mercado local.

Según Ferioli "Realty Plus no es una franquicia muy cara y hay que entender que se pueden compartir comisiones para ganar más integrando una red internacional. Otro factor en esto es la innovación tecnológica".

Ser socio de la marca para sumarse a las franquicias implica un desembolso inicial de U$S8.000, con un horizonte de 5 años.

"Una suma que se puede amortizar en la venta de dos o tres propiedades", ilustra Ferioli.

En ese sentido, la tokenización de proyectos inmobiliarios, cada vez más común en Europa, es incipiente en el negocio a nivel nacional y provincial. Por eso allí, apunta el experto, todavía resta mucho por hacer.