Se adelanta la lluvia: este día se esperarían precipitaciones en Mendoza

Los residentes de Mendoza deben prepararse para estas variaciones, especialmente considerando que las tormentas aisladas de la noche del martes pueden generar cambios abruptos en las condiciones locales. La ausencia de cambios significativos en la temperatura durante el día, seguida de lluvias nocturnas, caracterizará esta jornada crucial.

Temperaturas en primavera

Después de varios días de altas temperaturas sostenidas, este cambio climático representa un alivio esperado para la población mendocina. Las máximas que rondaban los 31-32 grados durante la primera parte de la semana cederán progresivamente a medida que avancen los días, con descensos más pronunciados hacia el fin de semana.

calor en arfetnina Así serán las temperaturas a lo largo de la primavera según el SMN.

El comportamiento meteorológico de esta semana se enmarca dentro de las tendencias predichas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la primavera argentina. Se espera que las temperaturas medias para octubre, noviembre y diciembre sean normales o superiores a la normal, especialmente en la franja central del país donde Mendoza experimenta intenso calor.

Para mantenerse protegido, la población debe consultar regularmente el sistema de alerta temprana disponible en el sitio web oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Estas herramientas proporcionan información actualizada sobre posibles cambios abruptos en las condiciones meteorológicas y permiten una planificación adecuada de actividades diarias.