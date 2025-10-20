Se adelanta la lluvia: este día se esperarían precipitaciones en Mendoza

La semana trae consigo modificaciones importantes en el patrón climático de Mendoza. Tras días de altas temperaturas, se registra un adelantamiento de las lluvias junto con condiciones variables de nubosidad. Los mendocinos deben estar preparados para tormentas que se aproximan.
Lluvias en Mendoza
Según Contingencias Climáticas a jornada del martes constituye un punto de quiebre importante en la dinámica meteorológica semanal mendocina. Se espera nubosidad variable a lo largo del día, con temperaturas que se mantendrán prácticamente sin cambios respecto a los días anteriores. Aunque en las primeras horas prevalecerá la estabilidad, hacia la noche se registrarán tormentas aisladas que representan el adelanto de las lluvias originalmente programadas para más adelante en la semana.
Los vientos tendrán un comportamiento moderado proveniente del sector sur, lo que contribuirá a una dinámica atmosférica particular. En la región cordillerana, las condiciones serán más favorables, presentando un cielo poco nuboso que permitirá una mejor visualización del espacio de altura. Esta variabilidad entre zonas refleja la complejidad de los sistemas atmosféricos que atraviesan la provincia durante esta transición estacional.
Los residentes de Mendoza deben prepararse para estas variaciones, especialmente considerando que las tormentas aisladas de la noche del martes pueden generar cambios abruptos en las condiciones locales. La ausencia de cambios significativos en la temperatura durante el día, seguida de lluvias nocturnas, caracterizará esta jornada crucial.
Temperaturas en primavera
Después de varios días de altas temperaturas sostenidas, este cambio climático representa un alivio esperado para la población mendocina. Las máximas que rondaban los 31-32 grados durante la primera parte de la semana cederán progresivamente a medida que avancen los días, con descensos más pronunciados hacia el fin de semana.
El comportamiento meteorológico de esta semana se enmarca dentro de las tendencias predichas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la primavera argentina. Se espera que las temperaturas medias para octubre, noviembre y diciembre sean normales o superiores a la normal, especialmente en la franja central del país donde Mendoza experimenta intenso calor.
Para mantenerse protegido, la población debe consultar regularmente el sistema de alerta temprana disponible en el sitio web oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Estas herramientas proporcionan información actualizada sobre posibles cambios abruptos en las condiciones meteorológicas y permiten una planificación adecuada de actividades diarias.