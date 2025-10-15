Las lluvias en México dejan 64 muertos y daños que se ven "una vez cada 1.000 años"

Puentes aéreos y hospitales bajo presión

En regiones como Huayacocotla y Zontecomatlán, en Veracruz, los deslaves alcanzaron un kilómetro de longitud, obligando a instalar puentes aéreos con helicópteros militares para trasladar víveres y equipos técnicos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que la red hospitalaria “se mantiene operando”, aunque tres hospitales funcionan con plantas eléctricas de emergencia. “El desafío ahora es llegar a las comunidades aisladas”, señaló.

Para atender la emergencia, el Gobierno desplegó 471 brigadas de vacunación y 242 brigadas médicas móviles, con la meta de superar las 1.000 en los próximos días. También se activaron brigadas de vectores para prevenir brotes de dengue.

sheinbaum-mexico-drogas-efe-1 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Crédito: EFE.

Claudia Sheinbaum responde ante denuncias de ayuda del crimen organizado

Consultada por versiones que indican que grupos criminales estarían entregando ayuda en zonas afectadas, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que “no hay certeza” sobre esos videos, pero advirtió que “si fuera cierto, no está bien”.

Los clips, difundidos en redes sociales, mostrarían a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartiendo víveres en el norte de Veracruz. Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal ya despliega maquinaria y asistencia humanitaria en Poza Rica y Álamo para evitar vacíos de atención.

“El Estado debe ser el único responsable de asistir a la población en emergencias”, remarcó la mandataria.