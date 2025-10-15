Las lluvias en México dejan 64 muertos y daños que se ven "una vez cada 1.000 años"

Daños sin precedentes por las lluvias en México
Durante la conferencia presidencial, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que se registraron 358 incidentes en la red de caminos, rutas y puentes, entre deslaves, hundimientos y colapsos. De ellos, 99 ya fueron atendidos, 115 están en reparación y 144 siguen inaccesibles por derrumbes activos.
“Estas lluvias superaron los niveles previstos para 100 años. Estamos hablando de un evento con un periodo de retorno de hasta 1.000 años”, explicó Esteva. Los estados más golpeados son Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro, con más de 300 localidades incomunicadas.
Puentes aéreos y hospitales bajo presión
En regiones como Huayacocotla y Zontecomatlán, en Veracruz, los deslaves alcanzaron un kilómetro de longitud, obligando a instalar puentes aéreos con helicópteros militares para trasladar víveres y equipos técnicos.
El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que la red hospitalaria “se mantiene operando”, aunque tres hospitales funcionan con plantas eléctricas de emergencia. “El desafío ahora es llegar a las comunidades aisladas”, señaló.
Para atender la emergencia, el Gobierno desplegó 471 brigadas de vacunación y 242 brigadas médicas móviles, con la meta de superar las 1.000 en los próximos días. También se activaron brigadas de vectores para prevenir brotes de dengue.
Claudia Sheinbaum responde ante denuncias de ayuda del crimen organizado
Consultada por versiones que indican que grupos criminales estarían entregando ayuda en zonas afectadas, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que “no hay certeza” sobre esos videos, pero advirtió que “si fuera cierto, no está bien”.
Los clips, difundidos en redes sociales, mostrarían a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartiendo víveres en el norte de Veracruz. Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal ya despliega maquinaria y asistencia humanitaria en Poza Rica y Álamo para evitar vacíos de atención.
“El Estado debe ser el único responsable de asistir a la población en emergencias”, remarcó la mandataria.