México y Estados Unidos impulsan nueva era tecnológica binacional

México refuerza la alianza tecnológica con Estados Unidos, con foco en semiconductores, autos eléctricos e IA. Crece el interés de inversores latinos

Jimena Díaz
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El gobierno de México presentó esta semana avances del programa “Hecho en México”, una iniciativa que busca consolidar al país como socio estratégico de Estados Unidos en sectores de alto valor como semiconductores, autos eléctricos, inteligencia artificial y robótica.

El plan, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apunta a fortalecer la integración industrial con Norteamérica y atraer inversiones que generen empleo tanto en territorio mexicano como en comunidades latinas del país vecino.

“Queremos que México sea un actor central en la nueva economía tecnológica y que los beneficios lleguen a los trabajadores de ambos lados de la frontera”, señaló la mandataria durante la presentación en el Palacio Nacional.

sheinbaum-mexico-aranceles
México busca además fomentar el nearshoring, es decir, el regreso de empresas que antes producían en Asia y ahora buscan operar cerca de Estados Unidos. Crédito: Cuenta X @Claudiashein.

Las claves del acuerdo con Estados Unidos

El programa incluye inversiones público-privadas para la instalación de nuevos parques tecnológicos en Nuevo León, Chihuahua y Baja California, donde operarán plantas de ensamblaje y laboratorios de investigación.

Empresas estadounidenses del sector electrónico ya confirmaron interés en trasladar parte de su producción a México, aprovechando su cercanía geográfica y el marco del T-MEC.

El plan también contempla una red de formación técnica en universidades mexicanas, con programas conjuntos con instituciones de California y Texas, para capacitar a ingenieros y técnicos especializados.

Para los mexicanos en Estados Unidos, esto podría traducirse en nuevas oportunidades de cooperación empresarial, remesas productivas y empleo en industrias con fuerte demanda laboral.

Una apuesta por el futuro latino en la región

La administración Sheinbaum busca además fomentar el nearshoring, es decir, el regreso de empresas que antes producían en Asia y ahora buscan operar cerca de Estados Unidos.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, México podría captar más de 35.000 millones de dólares en nuevas inversiones si mantiene este ritmo de integración.

“Es una oportunidad histórica para los mexicanos dentro y fuera del país”, destacó un funcionario de la Secretaría de Economía.

La colaboración tecnológica con Estados Unidos refuerza la idea de una región más competitiva y sustentable, con protagonismo latino en la transformación digital.

Fuente: Reuters.

