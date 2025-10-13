Inicio México México
Fuertes lluvias en México dejan 47 muertos y más de 30 desaparecidos

Las intensas lluvias en México causaron 47 muertos y miles de damnificados. El gobierno de Claudia Sheinbaum refuerza la asistencia

Un vehículo en una zona afectada por las fuertes lluvias

Un vehículo en una zona afectada por las fuertes lluvias, en Huehuetla en México. Crédito: EFE/David Martínez Pelcastre.

El Gobierno de México confirmó este domingo un saldo de 47 muertos y 38 desaparecidos tras las intensas lluvias que golpearon al país durante los últimos días. El fenómeno dejó miles de damnificados y serias afectaciones en más de 150 municipios, especialmente en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, informó EFE.

Graves consecuencias por las lluvias en México

Según el último informe de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los decesos se distribuyen entre Hidalgo (16), Puebla (12), Querétaro (1) y Veracruz (18). En tanto, los desaparecidos se concentran en Hidalgo (17), Puebla (15) y Veracruz (6).

“El Gobierno de México expresa su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral”, informó la CNPC, destacando el trabajo coordinado del gabinete encabezado por la presidenta azteca Claudia Sheinbaum.

Veracruz, Puebla y Hidalgo, los estados más afectados

En Veracruz, las lluvias dejaron 70 municipios afectados, con más de 29.000 viviendas dañadas y 50 refugios temporales habilitados para casi 3.000 damnificados. Además, 81 localidades permanecen incomunicadas.

Puebla también sufre un fuerte impacto: 38 municipios presentan daños graves, con 16.000 viviendas afectadas, cinco refugios y más de 90 comunidades aisladas.

En Hidalgo, las autoridades reportaron 22 municipios con afectaciones, 74 localidades incomunicadas y más de 1.200 hogares dañados. Se habilitaron 15 refugios para unas 400 personas.

Asistencia y reconstrucción

El informe nacional también detalla afectaciones en Querétaro y San Luis Potosí, donde se registraron miles de viviendas dañadas y decenas de localidades aisladas.

Las lluvias que azotaron a México entre el 6 y el 9 de octubre fueron provocadas por la Perturbación Tropical 90-E, que generó precipitaciones históricas en varias regiones.

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene activo un operativo de emergencia con fuerzas federales, asistencia humanitaria y reconstrucción de infraestructura para las comunidades más golpeadas.

