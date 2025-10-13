Fuertes lluvias en México dejan 47 muertos y más de 30 desaparecidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Claudiashein/status/1977571041791599064&partner=&hide_thread=false Al regreso de Veracruz, nuevamente tuvimos reunión del Comité Nacional de Emergencias con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Atendemos los caminos y hemos establecido puentes aéreos hacia comunidades que permanecen… pic.twitter.com/6KYy4zPshp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2025

Veracruz, Puebla y Hidalgo, los estados más afectados

En Veracruz, las lluvias dejaron 70 municipios afectados, con más de 29.000 viviendas dañadas y 50 refugios temporales habilitados para casi 3.000 damnificados. Además, 81 localidades permanecen incomunicadas.

Puebla también sufre un fuerte impacto: 38 municipios presentan daños graves, con 16.000 viviendas afectadas, cinco refugios y más de 90 comunidades aisladas.

En Hidalgo, las autoridades reportaron 22 municipios con afectaciones, 74 localidades incomunicadas y más de 1.200 hogares dañados. Se habilitaron 15 refugios para unas 400 personas.

Asistencia y reconstrucción

El informe nacional también detalla afectaciones en Querétaro y San Luis Potosí, donde se registraron miles de viviendas dañadas y decenas de localidades aisladas.

Las lluvias que azotaron a México entre el 6 y el 9 de octubre fueron provocadas por la Perturbación Tropical 90-E, que generó precipitaciones históricas en varias regiones.

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene activo un operativo de emergencia con fuerzas federales, asistencia humanitaria y reconstrucción de infraestructura para las comunidades más golpeadas.