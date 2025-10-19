Lamoladora regresa a la Nave Creativa con una "Fiesta Moladora" renovada y vibrante

Rocío Barboza Rocío Barboza será parte de la propuesta.

El ensamble está compuesto por ocho músicos que han cimentado su propuesta en el "trance colectivo" generado por el ritmo. El grupo experimenta en torno a la improvisación y fusiona raíces de diversos estilos, desde la chacarera argentina hasta el festejo peruano, tomando elementos de cada lugar para crear nuevas formas rítmicas.

Lamoladora se ha presentado en los principales escenarios provinciales, incluyendo una destacada participación en el show de la Final de la Copa Argentina 2023. Además, han consolidado un ciclo de fiestas propias en espacios clave como el Espacio Le Parc y la Nave Creativa. Con esta nueva función, el ensamble reanuda su formato de espectáculos que incluyen artistas invitados, reafirmando la continuidad de la "Fiesta Moladora".

Actualmente, el ensamble está conformado por Ernesto Perez Matta (tambores chico y dirección); Matias Garcia (tambor piano, accesorios y dirección); Yair Cáceres (accesorios y dirección); Santiago Servera (accesorios, tumbadoras, djembe); Mauro Regules (djembe y dirección); Pamela Dalpozzo (vientos); Nicolás Riquero (guitarra y synthes) y Dalmiro Elías (bajo).

Por su parte, la invitada Rocío Barboza es una cantautora mendocina de gran potencia vocal que ha formado parte de bandas como Spaghetti Western y Wachas Negras. Actualmente, se centra en su carrera solista, donde explora géneros como el pop, R&B y neosoul, y es cofundadora del Club del Soul.