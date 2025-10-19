El colectivo de percusión Lamoladora vuelve a la escena con su espectáculo renovado, la "Fiesta Moladora Vol. XI", el viernes 24 de octubre a las 21. El evento se realizará en la Nave Creativa (Maza 220, Ciudad). Las entradas ya se encuentran disponibles para la compra online a través de la plataforma Entradaweb.
Lamoladora regresa a la Nave Creativa con una "Fiesta Moladora" renovada y vibrante
El colectivo de percusión lanza su formación 2025 en un ritual de grooves potentes e improvisación, con la cantautora Rocío Barboza como invitada especial de la noche
Lamoladora, con su nueva formación 2025, promete un poderoso ritual sonoro en el que toda la música se crea en vivo, generando ritmos envolventes, grooves potentes y una energía arrolladora que invita al baile. A las bases rítmicas del ensamble se suman ahora los sonidos de vientos, synths, guitarra y bajo, ampliando el paisaje sonoro del grupo.
Fiesta Moladora: fusión de ritmos y talentos
Para esta noche única, el colectivo contará con nueve artistas en escena. La principal novedad de esta edición es la incorporación de Rocío Barboza como artista invitada, quien aportará su destacada voz para interpretar sus propias canciones, reversionadas bajo el pulso colectivo y el espíritu libre de Lamoladora.
El ensamble está compuesto por ocho músicos que han cimentado su propuesta en el "trance colectivo" generado por el ritmo. El grupo experimenta en torno a la improvisación y fusiona raíces de diversos estilos, desde la chacarera argentina hasta el festejo peruano, tomando elementos de cada lugar para crear nuevas formas rítmicas.
Lamoladora se ha presentado en los principales escenarios provinciales, incluyendo una destacada participación en el show de la Final de la Copa Argentina 2023. Además, han consolidado un ciclo de fiestas propias en espacios clave como el Espacio Le Parc y la Nave Creativa. Con esta nueva función, el ensamble reanuda su formato de espectáculos que incluyen artistas invitados, reafirmando la continuidad de la "Fiesta Moladora".
Actualmente, el ensamble está conformado por Ernesto Perez Matta (tambores chico y dirección); Matias Garcia (tambor piano, accesorios y dirección); Yair Cáceres (accesorios y dirección); Santiago Servera (accesorios, tumbadoras, djembe); Mauro Regules (djembe y dirección); Pamela Dalpozzo (vientos); Nicolás Riquero (guitarra y synthes) y Dalmiro Elías (bajo).
Por su parte, la invitada Rocío Barboza es una cantautora mendocina de gran potencia vocal que ha formado parte de bandas como Spaghetti Western y Wachas Negras. Actualmente, se centra en su carrera solista, donde explora géneros como el pop, R&B y neosoul, y es cofundadora del Club del Soul.