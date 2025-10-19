El músico Leo García se presentará con su espectáculo "Leo García y las canciones que más te gustan" el sábado 25 de octubre a las 22. El evento se realizará en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria, Luján. Las entradas tienen un costo de $25.000 (derecho de espectáculo) y se podrán adquirir directamente en puerta el día de la función.
Leo García llega a Mendoza con un show de grandes éxitos
"Morrisey", "Reírme más", "Tesoro" o "Isla" serán algunos de los temas que Leo García ofrecerá este sábado
El icónico trovador del pop argentino llega con una propuesta que fusiona su guitarra, elementos de electrónica, baile y una puesta en escena cargada de luz, ritmo y alegría. Este show recorre sus grandes éxitos personales -como "Morrissey", "Reírme Más", "Tesoro" e "Isla"-, junto a versiones de clásicos ineludibles de referentes como Gustavo Cerati, Gilda, Sui Generis, Spinetta y Ricardo Iorio, entre otros.
Leo García: una trayectoria que marca la escena
Con más de tres décadas de actividad, Leo García ha sido una figura fundamental en la música argentina, compartiendo escenario con leyendas como Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez y Soda Stereo. Su inconfundible estilo como "electrotrovador" lo ha posicionado con numerosos hits en Latinoamérica y Europa.
De hecho, este 2025 encuentra al artista en medio de una gira internacional que incluye países como España, Alemania, Francia, Holanda, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia, consolidando su presencia global y la vigencia de su repertorio.
Talento local como apertura
Para enriquecer la noche, la apertura estará a cargo de la talentosa cantautora mendocina Leticia Bibiloni. La artista fue recientemente seleccionada para representar a la Argentina en la 13ª edición del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, lo que añade un valor especial a este encuentro.
El show "Leo García y las canciones que más te gustan" promete ser una experiencia artística de alto nivel, donde la trayectoria de Leo se entrelaza con un repertorio inolvidable. Una cita imperdible para quienes valoran la música como expresión cultural y un encuentro que garantiza ritmo y nostalgia pop.