Leo García llega a Mendoza con un show de grandes éxitos

De hecho, este 2025 encuentra al artista en medio de una gira internacional que incluye países como España, Alemania, Francia, Holanda, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia, consolidando su presencia global y la vigencia de su repertorio.

Talento local como apertura

Para enriquecer la noche, la apertura estará a cargo de la talentosa cantautora mendocina Leticia Bibiloni. La artista fue recientemente seleccionada para representar a la Argentina en la 13ª edición del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, lo que añade un valor especial a este encuentro.

Leti Bibiloni música mendocina Leticia Bibiloni, la mendocina abrirá la noche.

El show "Leo García y las canciones que más te gustan" promete ser una experiencia artística de alto nivel, donde la trayectoria de Leo se entrelaza con un repertorio inolvidable. Una cita imperdible para quienes valoran la música como expresión cultural y un encuentro que garantiza ritmo y nostalgia pop.