Tras participar de la reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada el gobernador Alfredo Cornejo fue abordado por la prensa acreditada en la sede presidencial y, entre otros aspectos, se refirió a las declaraciones de Donald Trump respecto de la situación argentina.
Cornejo sostuvo que "Argentina está mal desde hace dos décadas y no hace falta que lo diga Trump"
El gobernador Alfredo Cornejo advirtió de que el deterioro "no tiene origen en el gobierno de Javier Milei"
"La Argentina está mal hace un par de décadas, no hace falta que lo diga Trump", respondió el mandatario al ser consultado por los dichos del presidente estadounidense quien lanzó: "Argentina está luchando por su vida".
Además, Alfredo Cornejo desligó de responsabilidades a Javier Milei al afirmar que el deterioro viene de mucho antes.
Las declaraciones de Cornejo en Buenos Aieres
Luego del quinto encuentrro del Consejo de Mayo, del que forma parte Alfredo Cornejo insistió: "La Argentina está mal económicamente desde hace un par de décadas, no hace falta ni que lo diga Trump ni el Departamento del Tesoro (de Estados Unidos), lo decimos los argentinos, lo digo yo".
Cornejo planteó que el país "debe crecer para salir del profundo deterioro social y económico que atraviesa".
Cornejo señaló que "hay un problema de competitividad y de productividad y soy optimista respecto las reformas estructurales abordadas en el Consejo de Mayo para desregular las legislaciones".
“La Argentina necesita reformas estructurales para mejorar la tasa de inversión por producto y de empleo, y para aumentar las exportaciones”, subrayó.
Ante la inminencia de las elecciones legislativas del domingo próximo, el titular del Ejecutivo propuso ampliar “la base de sustentación de la administración el lunes posterior a los comicios".
En su análisis, Alfredo Cornejo sostuvo que muchos de los problemas se originan en las trabas que impone la propia legislación y en la ausencia de reglas de juego estables. Consideró que “la Argentina necesita incentivar la inversión y que la actual estructura impositiva, salvo excepciones como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), desalienta la reinversión de utilidades y penaliza la generación de empleo”.
“El sistema tributario argentino no está diseñado para fomentar la inversión. Los impuestos y las regulaciones castigan la creación de trabajo y al mismo tiempo gravan las exportaciones, como ocurre con las retenciones, que son el ejemplo más claro”, explicó.
Fuentes: Noticias Argentinas y Prensa Gobierno de Mendoza