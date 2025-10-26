Inicio Espectáculos Mendoza
Leo García en Mendoza ofreció un show íntimo y lleno de hits en Chacras de Coria

El creador de Morrisey se presentó en Willys Bar este sábado. Cantó sus mejores temas y versionó desde Gilda a Ricardo Iorio

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Leo García se cantó todo este sábado.

Un show de Leo García no puede estar malo mientras toque "Morrisey", "Reírme más", "La isla del sol" y "Tesoro". Y si a esto le agrega versiones de canciones que uno casi no podría imaginarse (desde Gilda a Enanitos verdes) no hay forma de aburrirse. Y si a todo esto, el artista baja del escenario, canta y baila entre el público del bar casi como si fuera un karaoke, no hay manera de pasarla mal.

Justamente la propuesta de Leo García este sábado en Willys Bar fue esa: pasarla bien. A las 23 abrió el show la cantautora mendocina por adopción Leticia Bibiloni quien, apenas con 3 canciones propias, mostró talento, voz y carisma de sobra. Luego fue el turno de García, quien arrancó su toque con "Nadie Salva" para luego ametrallar la noche con numerosos hits propios y ajenos, munido solamente de su guitarra y sintetizador.

"Amor al arte", "Isla", además de los nombrados "Morrisey", "Reírme mas" (popularizado con Miranda), "La isla del sol" y "Tesoro" (popularizado con Gustavo Cerati) fueron las canciones propias que todos cantaron y bailaron en un recital íntimo, simple, alegre y hermoso. Porque la voz de Leo suena como siempre, toca la guitarra excelente y armó un set list absolutamente desprejuiciado y generoso.

Las canciones homenaje incluyeron clásicos del rock nacional como "El país de la libertad" (León Gieco), "Canción para mi muerte" (Charly García), "Amanece en la ruta" (Suéter), "Amor descartable" (Virus) o "Seguir viviendo sin tu amor" (Luis Alberto Spinetta). Pero también otras de lo más variadas: "Nunca quise" (Intoxicados), "Olvídalo y volverá por más" (Hermética-Ricardo Iorio), "Te vi en un tren" (Enanitos verdes y con dedicatoria especial a Marciano Cantero) o Luna tucumana (Atahualpa Yupanqui).

No faltó, como era de esperar, el homenaje a Gilda con "Corazón valiente" ni la desempolvada "Tomate el palo" de Miss Bolivia, video en el que Leo García participó.

Finalmente las canciones de Soda/Cerati también estuvieron presentes en la impecable interpretación de Leo: "Trátame suavemente", "Siempre es hoy", "Puente" y "Lago en el cielo", con la que cerró la noche.

