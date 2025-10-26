Leo García en Mendoza ofreció un show íntimo y lleno de hits en Chacras de Coria

Justamente la propuesta de Leo García este sábado en Willys Bar fue esa: pasarla bien. A las 23 abrió el show la cantautora mendocina por adopción Leticia Bibiloni quien, apenas con 3 canciones propias, mostró talento, voz y carisma de sobra. Luego fue el turno de García, quien arrancó su toque con "Nadie Salva" para luego ametrallar la noche con numerosos hits propios y ajenos, munido solamente de su guitarra y sintetizador.

Embed - Leo García en Mendoza Morrisey

"Amor al arte", "Isla", además de los nombrados "Morrisey", "Reírme mas" (popularizado con Miranda), "La isla del sol" y "Tesoro" (popularizado con Gustavo Cerati) fueron las canciones propias que todos cantaron y bailaron en un recital íntimo, simple, alegre y hermoso. Porque la voz de Leo suena como siempre, toca la guitarra excelente y armó un set list absolutamente desprejuiciado y generoso.