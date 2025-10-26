Un show de Leo García no puede estar malo mientras toque "Morrisey", "Reírme más", "La isla del sol" y "Tesoro". Y si a esto le agrega versiones de canciones que uno casi no podría imaginarse (desde Gilda a Enanitos verdes) no hay forma de aburrirse. Y si a todo esto, el artista baja del escenario, canta y baila entre el público del bar casi como si fuera un karaoke, no hay manera de pasarla mal.
Leo García en Mendoza ofreció un show íntimo y lleno de hits en Chacras de Coria
El creador de Morrisey se presentó en Willys Bar este sábado. Cantó sus mejores temas y versionó desde Gilda a Ricardo Iorio
Justamente la propuesta de Leo García este sábado en Willys Bar fue esa: pasarla bien. A las 23 abrió el show la cantautora mendocina por adopción Leticia Bibiloni quien, apenas con 3 canciones propias, mostró talento, voz y carisma de sobra. Luego fue el turno de García, quien arrancó su toque con "Nadie Salva" para luego ametrallar la noche con numerosos hits propios y ajenos, munido solamente de su guitarra y sintetizador.
"Amor al arte", "Isla", además de los nombrados "Morrisey", "Reírme mas" (popularizado con Miranda), "La isla del sol" y "Tesoro" (popularizado con Gustavo Cerati) fueron las canciones propias que todos cantaron y bailaron en un recital íntimo, simple, alegre y hermoso. Porque la voz de Leo suena como siempre, toca la guitarra excelente y armó un set list absolutamente desprejuiciado y generoso.
Las canciones homenaje incluyeron clásicos del rock nacional como "El país de la libertad" (León Gieco), "Canción para mi muerte" (Charly García), "Amanece en la ruta" (Suéter), "Amor descartable" (Virus) o "Seguir viviendo sin tu amor" (Luis Alberto Spinetta). Pero también otras de lo más variadas: "Nunca quise" (Intoxicados), "Olvídalo y volverá por más" (Hermética-Ricardo Iorio), "Te vi en un tren" (Enanitos verdes y con dedicatoria especial a Marciano Cantero) o Luna tucumana (Atahualpa Yupanqui).
No faltó, como era de esperar, el homenaje a Gilda con "Corazón valiente" ni la desempolvada "Tomate el palo" de Miss Bolivia, video en el que Leo García participó.
Finalmente las canciones de Soda/Cerati también estuvieron presentes en la impecable interpretación de Leo: "Trátame suavemente", "Siempre es hoy", "Puente" y "Lago en el cielo", con la que cerró la noche.