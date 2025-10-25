Inicio Política Elecciones
Elecciones 2025: cómo denunciar delitos o faltas durante la votación en Mendoza

Las denuncias en las elecciones pueden hacerse por teléfono, correo electrónico u online en tiempo real. Todo lo que hay que saber

Por UNO
Se puede denunciar de manera online los delitos electorales en Mendoza. Imagen ilustrativa. 

Se puede denunciar de manera online los delitos electorales en Mendoza. Imagen ilustrativa. 

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la Secretaría Electoral Nacional de Mendoza informó cuáles son los canales habilitados para denunciar delitos y faltas electorales durante los comicios del domingo 26 de octubre.

La medida busca reforzar la transparencia del proceso y asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un entorno de legalidad y equidad.

Es oportuno resaltar que las situaciones que pueden denunciarse son:

  • Compra o coacción del voto
  • Robo, destrucción o manipulación de boletas
  • Irregularidades en el padrón o en el funcionamiento de las mesas
  • Propaganda política en lugares o momentos prohibidos
  • Incumplimiento de la veda electoral
  • Obstaculización del acto electoral o manipulación de urnas
  • Tomar fotos de la BUP (Boleta Única Papel).
  • Presiones o coacción sobre los electores
  • Impedir votar a un ciudadano por la fuerza o mediante amenazas.
  • Obligar a votar de determinada manera.
  • Suplantar la identidad de un elector o votar más de una vez
elecciones urnas boletas
En Mendoza habrá dos urnas, una nacional y la otra provincial.

En Mendoza habrá dos urnas, una nacional y la otra provincial.

Cómo denunciar en Mendoza delitos en las elecciones 2025

De acuerdo con lo dispuesto por el Área No Penal y Electoral de la Unidad Fiscal Mendoza, las denuncias podrán realizarse a través de tres vías principales:

Las autoridades detallaron, además, que estos canales estarán activos durante toda la jornada electoral para recibir y registrar cualquier hecho sospechoso o irregular vinculado al desarrollo de las elecciones.

Las denuncias pueden realizarse en tiempo real, de forma personal o anónima, y serán evaluadas por los fiscales del área, quienes determinarán las medidas a seguir según la gravedad del caso.

veda electoral, elecciones
Las elecciones legislativas 2025 se desarrollarán en toda la Argentina.

Las elecciones legislativas 2025 se desarrollarán en toda la Argentina.

Asimismo, las autoridades remarcaron que toda denuncia será tratada con confidencialidad, y que es fundamental que los ciudadanos aporten la mayor cantidad posible de datos concretos: lugar del hecho, hora, tipo de irregularidad y, en caso de ser posible, nombres o características de las personas involucradas.

Dónde voto y los horarios de las elecciones 2025

La Justicia Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón para saber escuela, mesa y orden. Los comicios son de 8 a 18, como siempre, y los resultados oficiales comenzarán a difundirse desde las 21.

Si llegás a las 17:59, te tienen que dejar entrar a la escuela y votarás conforme avance la fila de tu mesa. De todos modos, para no perjudicar el operativo electoral, se recomienda tomar las precauciones necesarias y llegar con tiempo al establecimiento.

Además, es oportuno destacar que rige el régimen de multas por no votar y los pasos para justificar la no emisión del voto.

