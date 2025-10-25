Elecciones 2025: cómo denunciar delitos o faltas durante la votación en Mendoza

Compra o coacción del voto

Robo, destrucción o manipulación de boletas

Irregularidades en el padrón o en el funcionamiento de las mesas

o en el funcionamiento de las mesas Propaganda política en lugares o momentos prohibidos

en lugares o momentos prohibidos Incumplimiento de la veda electoral

electoral Obstaculización del acto electoral o manipulación de urnas

o manipulación de urnas Tomar fotos de la BUP (Boleta Única Papel).

de la BUP (Boleta Única Papel). Presiones o coacción sobre los electores

Impedir votar a un ciudadano por la fuerza o mediante amenazas.

a un ciudadano por la fuerza o mediante amenazas. Obligar a votar de determinada manera.

a votar de determinada manera. Suplantar la identidad de un elector o votar más de una vez

elecciones urnas boletas En Mendoza habrá dos urnas, una nacional y la otra provincial.

Cómo denunciar en Mendoza delitos en las elecciones 2025

De acuerdo con lo dispuesto por el Área No Penal y Electoral de la Unidad Fiscal Mendoza, las denuncias podrán realizarse a través de tres vías principales:

Por teléfono al 2614259901

Por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

O bien a través del sitio web oficial: https://denunciaselectorales.mpf.gov.ar

Las autoridades detallaron, además, que estos canales estarán activos durante toda la jornada electoral para recibir y registrar cualquier hecho sospechoso o irregular vinculado al desarrollo de las elecciones.

Las denuncias pueden realizarse en tiempo real, de forma personal o anónima, y serán evaluadas por los fiscales del área, quienes determinarán las medidas a seguir según la gravedad del caso.

veda electoral, elecciones Las elecciones legislativas 2025 se desarrollarán en toda la Argentina.

Asimismo, las autoridades remarcaron que toda denuncia será tratada con confidencialidad, y que es fundamental que los ciudadanos aporten la mayor cantidad posible de datos concretos: lugar del hecho, hora, tipo de irregularidad y, en caso de ser posible, nombres o características de las personas involucradas.

Dónde voto y los horarios de las elecciones 2025

La Justicia Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón para saber escuela, mesa y orden. Los comicios son de 8 a 18, como siempre, y los resultados oficiales comenzarán a difundirse desde las 21.

Si llegás a las 17:59, te tienen que dejar entrar a la escuela y votarás conforme avance la fila de tu mesa. De todos modos, para no perjudicar el operativo electoral, se recomienda tomar las precauciones necesarias y llegar con tiempo al establecimiento.

Además, es oportuno destacar que rige el régimen de multas por no votar y los pasos para justificar la no emisión del voto.