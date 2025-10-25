En el marco de las elecciones legislativas 2025, la Secretaría Electoral Nacional de Mendoza informó cuáles son los canales habilitados para denunciar delitos y faltas electorales durante los comicios del domingo 26 de octubre.
Elecciones 2025: cómo denunciar delitos o faltas durante la votación en Mendoza
Las denuncias en las elecciones pueden hacerse por teléfono, correo electrónico u online en tiempo real. Todo lo que hay que saber
La medida busca reforzar la transparencia del proceso y asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un entorno de legalidad y equidad.
Es oportuno resaltar que las situaciones que pueden denunciarse son:
- Compra o coacción del voto
- Robo, destrucción o manipulación de boletas
- Irregularidades en el padrón o en el funcionamiento de las mesas
- Propaganda política en lugares o momentos prohibidos
- Incumplimiento de la veda electoral
- Obstaculización del acto electoral o manipulación de urnas
- Tomar fotos de la BUP (Boleta Única Papel).
- Presiones o coacción sobre los electores
- Impedir votar a un ciudadano por la fuerza o mediante amenazas.
- Obligar a votar de determinada manera.
- Suplantar la identidad de un elector o votar más de una vez
Cómo denunciar en Mendoza delitos en las elecciones 2025
De acuerdo con lo dispuesto por el Área No Penal y Electoral de la Unidad Fiscal Mendoza, las denuncias podrán realizarse a través de tres vías principales:
- Por teléfono al 2614259901
- Por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
- O bien a través del sitio web oficial: https://denunciaselectorales.mpf.gov.ar
Las autoridades detallaron, además, que estos canales estarán activos durante toda la jornada electoral para recibir y registrar cualquier hecho sospechoso o irregular vinculado al desarrollo de las elecciones.
Las denuncias pueden realizarse en tiempo real, de forma personal o anónima, y serán evaluadas por los fiscales del área, quienes determinarán las medidas a seguir según la gravedad del caso.
Asimismo, las autoridades remarcaron que toda denuncia será tratada con confidencialidad, y que es fundamental que los ciudadanos aporten la mayor cantidad posible de datos concretos: lugar del hecho, hora, tipo de irregularidad y, en caso de ser posible, nombres o características de las personas involucradas.
Dónde voto y los horarios de las elecciones 2025
La Justicia Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón para saber escuela, mesa y orden. Los comicios son de 8 a 18, como siempre, y los resultados oficiales comenzarán a difundirse desde las 21.
Si llegás a las 17:59, te tienen que dejar entrar a la escuela y votarás conforme avance la fila de tu mesa. De todos modos, para no perjudicar el operativo electoral, se recomienda tomar las precauciones necesarias y llegar con tiempo al establecimiento.
Además, es oportuno destacar que rige el régimen de multas por no votar y los pasos para justificar la no emisión del voto.