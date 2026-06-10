BRESH: ¡La fiesta más linda del mundo cumple años!

10 Años de la BRESH, una fiesta que recorrió el mundo

Nacida en Argentina y convertida en un fenómeno global, la BRESH logró revolucionar la manera de vivir la noche. Con una propuesta inclusiva, descontracturada y atravesada por la música, la fiesta creció hasta consolidarse como una marca internacional con ediciones en las principales ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Fiesta Bresh 5

En estos 10 años, la BRESH construyó una identidad propia basada en la diversión, la libertad y la conexión entre generaciones. Su fórmula combina hits del reggaetón, trap, pop, cumbia y house con una experiencia inmersiva donde cada detalle forma parte del show: luces, visuales, ambientaciones temáticas y múltiples intervenciones que transforman cada edición en una celebración distinta.