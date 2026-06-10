El sábado 13 de junio a las 23.59 comenzará la Fiesta BRESH Especial 10° Aniversario. Será en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú) y las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar y boletería de Arena (de 10 a 18 y en efectivo).
BRESH: ¡La fiesta más linda del mundo cumple años!
La Fiesta BRESH vuelve al Arena Maipú Stadium en su edición 10 Aniversario. Una noche a plena música, diversión y sorpresas.
10 Años de la BRESH, una fiesta que recorrió el mundo
Nacida en Argentina y convertida en un fenómeno global, la BRESH logró revolucionar la manera de vivir la noche. Con una propuesta inclusiva, descontracturada y atravesada por la música, la fiesta creció hasta consolidarse como una marca internacional con ediciones en las principales ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.
En estos 10 años, la BRESH construyó una identidad propia basada en la diversión, la libertad y la conexión entre generaciones. Su fórmula combina hits del reggaetón, trap, pop, cumbia y house con una experiencia inmersiva donde cada detalle forma parte del show: luces, visuales, ambientaciones temáticas y múltiples intervenciones que transforman cada edición en una celebración distinta.
La edición aniversario en Mendoza repasará el recorrido de una fiesta que trascendió fronteras y se convirtió en punto de encuentro para miles de personas alrededor del mundo. Además de su propuesta musical, la experiencia incluirá espacios interactivos, estaciones de glitter, sorpresas especiales y una producción pensada para celebrar una década de noches inolvidables.
A lo largo de los años, la BRESH también se transformó en un evento elegido por figuras del espectáculo, la música y el deporte. Artistas como Duki, Nicki Nicole, Bizarrap, Trueno y Lali Espósito participaron de distintas ediciones, al igual que personalidades internacionales como Paulo Dybala, Sergio Agüero, Bad Bunny, Anya Taylor-Joy y Zendaya.
Produce: Power Play.