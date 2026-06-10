"Lluvia y arcoíris": una tragicomedia luminosa y profunda para el fin de semana

Entre plumas, tacos, luces y silencios, la sinopsis revela que la noche está atravesada por secretos que surgen bajo la tormenta. "Una comedia dramática sobre identidad, amor y memoria", donde los personajes se ven obligados a nombrar verdades que duelen, sanan y los transforman para siempre.

El texto de Patolsky utiliza con ingenio decenas de referencias y frases célebres de películas, las cuales el personaje de Margó incorpora como parte de su identidad y su modo de expresarse. El dramaturgo las entreteje en la trama de forma natural, logrando que el público reconozca las citas cinematográficas y descubra, a su vez, nuevas resonancias en el contexto de la obra.

Los artistas definen a "Lluvia y arcoíris" como una tragicomedia luminosa y profunda, con un humor filoso apoyado en actuaciones cercanas y momentos de alta densidad emocional. La propuesta es una invitación a "ser testigos de un amor de película" y a mirar la vida con coraje, celebrando la diversidad y la promesa de que, tras la lluvia, siempre puede aparecer un arcoíris.

Equipo artístico

Además del elenco y la dirección de Fionna Cassano, la pieza cuenta con Belén Loüet en la preparación vocal, Pancho Giordano en diseño lumínico y fotografía, Ernesto Latino Saá en diseño y realización de vestuario y Rodolfo Zalazar en diseño y realización de la escenografía.

Sobre Gótico Teatro

Gótico Teatro es una compañía mendocina con más de 25 años de trayectoria, fundada en 1997 por el director Cristián Fionna Cassano y el diseñador y escenógrafo Rodolfo Zalazar.

A lo largo de su recorrido, la compañía se ha destacado por combinar ópera, teatro clásico y contemporáneo, y propuestas musicales innovadoras. Entre sus producciones más notables se encuentran: Suor Angelica (2002).

"Gianni Schicchi" (2005).

"Venecia" (2018–2019).

"El empresario teatral" (2022), que agotó funciones en el Teatro Independencia.

Gótico Teatro se ha consolidado como un referente de la producción independiente de ópera y teatro en Mendoza, destacándose por la rigurosidad artística, la innovación en sus puestas y el compromiso con un trabajo grupal que trasciende la escena.