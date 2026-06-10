La compañía mendocina Gótico Teatro vuelve a la escena con su nueva producción: "Lluvia y arcoíris", la versión local de la obra escrita por Gabriel Patolsky. Será este viernes 12 y sábado 13 de junio en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se pueden adquirir a través de boleteríateatros.online.
"Lluvia y arcoíris": una tragicomedia luminosa y profunda para el fin de semana
Gótico Teatro reaparece en la cartelera de Teatro El Círculo para sorprender al público con una obra distinta.
Gótico Teatro reaparece en la cartelera para sorprender al público con una obra diferente. Bajo la dirección y puesta en escena de Cristian Fionna Cassano, la obra cuenta con las actuaciones protagónicas de Ernesto Latino Saá, Lucas Segresti y Darío Di Laudo.
Una noche, tres vidas y un camerino lleno de cine
Con una estética intimista y glamorosa, la puesta se centra en Margó, una transformista consagrada que se prepara para salir a escena en el camerino del Bar El París a fines de los años '90. Allí, Norman, su asistente y confidente, intenta mantener la rutina, hasta que aparece Tim, un joven que se encuentra explorando su deseo y su identidad.
Entre plumas, tacos, luces y silencios, la sinopsis revela que la noche está atravesada por secretos que surgen bajo la tormenta. "Una comedia dramática sobre identidad, amor y memoria", donde los personajes se ven obligados a nombrar verdades que duelen, sanan y los transforman para siempre.
El texto de Patolsky utiliza con ingenio decenas de referencias y frases célebres de películas, las cuales el personaje de Margó incorpora como parte de su identidad y su modo de expresarse. El dramaturgo las entreteje en la trama de forma natural, logrando que el público reconozca las citas cinematográficas y descubra, a su vez, nuevas resonancias en el contexto de la obra.
Los artistas definen a "Lluvia y arcoíris" como una tragicomedia luminosa y profunda, con un humor filoso apoyado en actuaciones cercanas y momentos de alta densidad emocional. La propuesta es una invitación a "ser testigos de un amor de película" y a mirar la vida con coraje, celebrando la diversidad y la promesa de que, tras la lluvia, siempre puede aparecer un arcoíris.
Equipo artístico
Además del elenco y la dirección de Fionna Cassano, la pieza cuenta con Belén Loüet en la preparación vocal, Pancho Giordano en diseño lumínico y fotografía, Ernesto Latino Saá en diseño y realización de vestuario y Rodolfo Zalazar en diseño y realización de la escenografía.
Sobre Gótico Teatro
Gótico Teatro es una compañía mendocina con más de 25 años de trayectoria, fundada en 1997 por el director Cristián Fionna Cassano y el diseñador y escenógrafo Rodolfo Zalazar.
A lo largo de su recorrido, la compañía se ha destacado por combinar ópera, teatro clásico y contemporáneo, y propuestas musicales innovadoras. Entre sus producciones más notables se encuentran: Suor Angelica (2002).
- "Gianni Schicchi" (2005).
- "Venecia" (2018–2019).
- "El empresario teatral" (2022), que agotó funciones en el Teatro Independencia.
Gótico Teatro se ha consolidado como un referente de la producción independiente de ópera y teatro en Mendoza, destacándose por la rigurosidad artística, la innovación en sus puestas y el compromiso con un trabajo grupal que trasciende la escena.