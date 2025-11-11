Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico para Mendoza anunció buen tiempo a la espera de lluvias, granizo y nieve

La información del tiempo anticipa una semana cálida marcada por la inestabilidad. Se esperan más lluvias y la amenaza del granizo

Después del calor, vuelven las lluvias y las nevadas en cordillera.

La Dirección de Contingencias Climáticas que elabora el pronóstico informó que los próximos días en Mendoza estarán marcados por el aumento progresivo de la temperatura y condiciones variables, con probabilidad de lluvias hacia el final de la semana y no se descarta la caída de granizo.

  • Miércoles 12 de noviembre: se espera nubosidad en disminución y un descenso de la temperatura, con vientos leves del este y buenas condiciones meteorológicas en general. En la zona cordillerana, el cielo se mantendrá poco nuboso. La máxima será de 27°C y la mínima de 14°C.
  • Jueves 13 de noviembre: la jornada presentará poca nubosidad y ascenso térmico, con vientos leves del noreste. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas y nevadas en cordillera. La máxima alcanzará los 31°C y la mínima será de 13°C.
Calles anegadas, después de una fuerte tormenta de primavera en Mendoza.

Cuándo podría caer granizo, según el pronóstico

  • Viernes 14 de noviembre: se prevé nubosidad variable con tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían presentarse con granizo. Habrá poco cambio en la temperatura y nevadas en la cordillera. La máxima será de 31°C y la mínima de 16°C.
  • Sábado 15 de noviembre: el fin de semana comenzará parcialmente nublado, con poco cambio de temperatura e inestabilidad durante la mañana. Los vientos serán leves del noreste. Se espera una máxima de 32°C y mínima de 16°C.

