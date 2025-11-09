La mañana del domingo comenzó con tragedia en San Rafael. Un auto con 4 personas protagonizó un violento vuelco sobre Ruta Nacional 143, que le provocó la muerte al conductor, de solo 25 años.
Tragedia en San Rafael: un joven de 25 años murió tras volcar con su auto
El accidente ocurrió a las 6 de la mañana sobre Ruta 143 y dejó 3 heridos. Investigan las causas del vuelco del Ford Ka que le provocó la muerte a su conductor
El siniestro se registró alrededor de las 6 de la mañana a la altura del kilómetro 457, en Villa Atuel. Los otros 3 ocupantes del Ford Ka resultaron heridos y debieron ser trasladadas al hospital local.
Según fuentes policiales, el vehículo con Laureano Pérez (25) al volante, circulaba en sentido este-oeste. Por razones que aún se investigan, Pérez perdió el control, lo que provocó el vuelco del rodado, que terminó con las ruedas hacia arriba.
El joven fue trasladado al hospital, pero ya era tarde: al llegar los médicos constataron su fallecimiento.
Se trata del segundo vuelco que termina en tragedia sobre la misma ruta en San Rafael, ocurrido durante las últimas 2 semanas.
Junto a Pérez, en el Ford Ka viajaban tres acompañantes: una mujer de 26 años, un hombre de edad no precisada aún, y una chica de 17 años.
Los tres sufrieron politraumatismos varios y permanecen en observación médica en el hospital de la localidad, fuera de peligro inmediato según el último parte médico.
Durante varias horas el tránsito en la zona donde ocurrió el vuelco estuvo restringido. Mientras tanto, personal de Policía Científica, Bomberos y Tránsito trabajaba en las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.
El hecho quedó bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción de San Rafael, que busca establecer las circunstancias que derivaron en el vuelco que enlutó la mañana en Villa Atuel.