Tragedia en San Rafael: un joven de 25 años murió tras volcar con su auto

El joven fue trasladado al hospital, pero ya era tarde: al llegar los médicos constataron su fallecimiento.

Se trata del segundo vuelco que termina en tragedia sobre la misma ruta en San Rafael, ocurrido durante las últimas 2 semanas.

Muerte y 3 heridos por el vuelco del auto

Junto a Pérez, en el Ford Ka viajaban tres acompañantes: una mujer de 26 años, un hombre de edad no precisada aún, y una chica de 17 años.

Los tres sufrieron politraumatismos varios y permanecen en observación médica en el hospital de la localidad, fuera de peligro inmediato según el último parte médico.

Durante varias horas el tránsito en la zona donde ocurrió el vuelco estuvo restringido. Mientras tanto, personal de Policía Científica, Bomberos y Tránsito trabajaba en las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

El hecho quedó bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción de San Rafael, que busca establecer las circunstancias que derivaron en el vuelco que enlutó la mañana en Villa Atuel.