Cuatro ladrones armados asaltaron un mall de Chile, reconocido por mendocinos, y escaparon sin detenidos

El teniente Gustavo Tapia, de Carabineros de Chile, explicó que los sujetos entraron con el rostro cubierto y con armas de fuego que utilizaron para intimidar y escapar del centro comercial. Los delincuentes se dirigieron específicamente a Ripley, donde amenazaron a clientes y trabajadores antes de romper vitrinas de perfumes y ópticas.

A pesar de la violencia desplegada, el hecho terminó sin heridos, aunque tampoco se registraron detenidos hasta el momento.