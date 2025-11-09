Cuatro delincuentes fuertemente armados irrumpieron en el Mall Arauco Maipú (conocido por ser uno de los destinos elegidos para viajes de compras por mendocinos), en Chile, y robaron en un local comercial de Ripley. El violento asalto ocurrió el sábado y algunas secuencias quedaron grabadas por las cámaras de testigos que huían de los disparos de los ladrones.
Cuatro ladrones armados asaltaron un mall de Chile, reconocido por mendocinos, y escaparon sin detenidos
Rompieron vitrinas de perfumes y ópticas en Ripley mientras disparaban al aire. Testigos grabaron la huida. No hubo heridos, según Carabineros
El teniente Gustavo Tapia, de Carabineros de Chile, explicó que los sujetos entraron con el rostro cubierto y con armas de fuego que utilizaron para intimidar y escapar del centro comercial. Los delincuentes se dirigieron específicamente a Ripley, donde amenazaron a clientes y trabajadores antes de romper vitrinas de perfumes y ópticas.
A pesar de la violencia desplegada, el hecho terminó sin heridos, aunque tampoco se registraron detenidos hasta el momento.
La Policía De Investigaciones de Chile quedó a cargo de la investigación para determinar el valor del robo, establecer la dinámica del asalto e identificar a los responsables.