El país de América del Sur en 3 continente que tiene acceso a 3 océanos y el volcán más alto del mundo

Su conexión con el tercer océano y la condición tricontinental de este país de América del Sur se deben a los territorios que se extienden más allá del continente americano. El Territorio Chileno Antártico extiende su soberanía hacia el continente blanco, bañándose en las frías aguas del océano Glacial Antártico.

Chile

Una geografía única en el mundo: las zonas que abarca este país de América del Sur

Chile es un país de contrastes y paisajes infinitos. Abarca desiertos, valles, zonas agrícolas, lagos, bosques y glaciares, siendo uno de los países más largos y estrechos del mundo. Su geografía no solo impresiona por su forma, sino también por su diversidad.

Según el sitio oficial del Gobierno, Chile es un país tricontinental, compuesto por tres zonas geográficas:

insular: formado por islas volcánicas en el Pacífico Sur, como el archipiélago de Juan Fernández, las islas Desventuradas, Salas y Gómez, y la emblemática Isla de Pascua. Territorio Chileno Antártico: este país de América del Sur, una vasta área de 1.250.257,6 km² en la Antártida, comprendida entre los meridianos 53° O y 90° O.

el Ojos del Salad

El volcán más alto del mundo: una cumbre donde el cielo toca la tierra

Entre las montañas del norte de este país de América del Sur, donde el desierto de Atacama se funde con los Andes, se alza una cumbre que parece rozar el cielo: el Ojos del Salado. Con 6.893 metros sobre el nivel del mar, es el volcán más alto del mundo y la segunda cima más alta de América.

Su majestuosidad no solo se mide en altura, sino en misterio. En su cráter, un pequeño lago desafía las condiciones extremas, convirtiéndose en el cuerpo de agua más alto del planeta. Allí, en medio del silencio del altiplano, Chile vuelve a recordarnos que su geografía es un acto de asombro.