El pronóstico meteorológico en el paso a Chile muestra nevadas hasta el martes

pronóstico extendido alta montaña

No hay alerta meteorológica en la cordillera

Según los informes del tiempo en la alta montaña, si bien existe la posibilidad de nevadas y ráfagas de viento en la zona del túnel internacional -lo que podría afectar un poco la visibilidad y generar acumulación de hielo en el asfalto- no llegarán a ser de gran magnitud, por lo que no hay alerta meteorológica, como en otros sectores de la provincia por fuertes lluvias y granizo.

Las autoridades aclararon que durante la jornada se evaluará la evolución del tiempo para determinar si es posible reabrir el paso en las próximas horas o si el cierre se extenderá.

Cómo averiguar si el túnel estará habilitado

Autoridades del paso recomendaron a quienes planean viajar hacia Chile o regresar a la Argentina verificar el estado del paso internacional antes de iniciar el trayecto. La información actualizada se publica en el sitio oficial del paso fronterizo y en las cuentas de redes sociales de las fuerzas de seguridad.

El cierre del Cristo Redentor afecta tanto a vehículos particulares como a transportes de carga y pasajeros.