Desde este jueves y hasta el martes próximo, las condiciones del tiempo en el Paso Cristo Redentor no serán las óptimas para cruzar a Chile. Por el momento, el túnel internacional permanece cerrado y las autoridades del corredor bioceánico adelantaron que aún no se define si este viernes lo habilitarán.
El pronóstico meteorológico en el paso a Chile muestra nevadas hasta el martes
Si bien no hay alerta meteorológica, las temperaturas serán muy bajas y habrá nieve y aguanieve. Por el momento, el paso Cristo Redentor sigue cerrado
Lo que pudo saberse a través del pronóstico extendido del portal climático Meteored, es que desde el sábado 8 hasta el martes 11 de noviembre habrá nevadas en la localidad de Las Cuevas, pero no está definido si se podrá cruzar igualmente la cordillera.
Lo que también mostró el pronóstico es que las temperaturas de esos días serán muy bajas: entre 1°C hasta -5° de máxima y entre -18°C y -12°C de mínimas.
No hay alerta meteorológica en la cordillera
Según los informes del tiempo en la alta montaña, si bien existe la posibilidad de nevadas y ráfagas de viento en la zona del túnel internacional -lo que podría afectar un poco la visibilidad y generar acumulación de hielo en el asfalto- no llegarán a ser de gran magnitud, por lo que no hay alerta meteorológica, como en otros sectores de la provincia por fuertes lluvias y granizo.
Las autoridades aclararon que durante la jornada se evaluará la evolución del tiempo para determinar si es posible reabrir el paso en las próximas horas o si el cierre se extenderá.
Cómo averiguar si el túnel estará habilitado
Autoridades del paso recomendaron a quienes planean viajar hacia Chile o regresar a la Argentina verificar el estado del paso internacional antes de iniciar el trayecto. La información actualizada se publica en el sitio oficial del paso fronterizo y en las cuentas de redes sociales de las fuerzas de seguridad.
El cierre del Cristo Redentor afecta tanto a vehículos particulares como a transportes de carga y pasajeros.