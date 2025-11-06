El Paso Cristo Redentor estará cerrado este jueves de 20 a 23 por trabajos en el túnel

pronostico alta montaña 5 de noviembre

El jueves se espera la mínima más baja del período, alcanzando los -5°C, con una máxima de 6°C.

El viernes, la mínima será de -3°C y la máxima subirá a 7°C.

El fin de semana presentará un leve ascenso. El sábado la mínima será de -2°C y la máxima de 6°C.

El domingo se prevé una mínima de 0°C y un pico de máxima de 10°C.

Para el inicio de la próxima semana, las temperaturas se mantendrán estables. El lunes y el martes la mínima será de 0°C y la máxima se fijará en 7°C en ambas jornadas.