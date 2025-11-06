Las autoridades del Paso Cristo Redentor informaron que el cruce a Chile estará cerrado durante tres horas este jueves, de 20 a 23. El motivo es la reparación y mantenimiento de los sistemas de video cámaras y wifi en el interior del túnel internacional.
El Paso Cristo Redentor estará cerrado este jueves de 20 a 23 por trabajos en el túnel
Realizarán mantenimiento de videocámaras y wifi. El corte será en ambos sentidos para todo tipo de vehículos
Las actividades obligan a los operarios a cortar el tránsito en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, de acuerdo a lo que explicaron desde la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor.
Pronóstico en alta montaña para los próximos días
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hasta por lo menos el próximo martes se espera una semana fresca. Este miércoles hubo -4 grados de mínima y 5 de máxima, con lluvias y nevadas.
El jueves se espera la mínima más baja del período, alcanzando los -5°C, con una máxima de 6°C.
El viernes, la mínima será de -3°C y la máxima subirá a 7°C.
El fin de semana presentará un leve ascenso. El sábado la mínima será de -2°C y la máxima de 6°C.
El domingo se prevé una mínima de 0°C y un pico de máxima de 10°C.
Para el inicio de la próxima semana, las temperaturas se mantendrán estables. El lunes y el martes la mínima será de 0°C y la máxima se fijará en 7°C en ambas jornadas.