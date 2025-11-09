Cayó una banda chilena que habría estafado a obras sociales con un falso médico y firmas truchas

Los aprehendidos, un hombre de 46 años y una mujer, habrían montado una estructura delictiva a través de una empresa llamada IMED Salud. Según surge de la investigación, los sospechosos utilizaban sellos robados de profesionales de la salud para confeccionar documentación apócrifa y cobrar prestaciones inexistentes a obras sociales y mutuales. Entre ellos, habrían falsificado firmas de médicos clínicos, kinesiólogos, pediatras y enfermeros.

El principal imputado simulaba ser médico para atender a pacientes con discapacidad o postrados, y facturaba los servicios mediante una firma intermedia presentando documentación falsificada ante las entidades prestadoras.