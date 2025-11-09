Inicio Policiales Policía
Operaban en Mendoza

Cayó una banda chilena que habría estafado a obras sociales con un falso médico y firmas truchas

Un chileno de 46 años habría simulado atender pacientes con discapacidad. Usaría sellos robados de médicos y kinesiólogos para facturar prestaciones inexistentes

El operativo para desbaratar a la pareja chilena estuvo a cargo de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales de la Policía de Mendoza.

Un falso médico chileno y su pareja quedaron detenidos este fin de semana luego de extensas pesquisas de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales de la Policía de Mendoza. Los sospechosos quedaron detenidos tras dos allanamientos en la Capital.

Los aprehendidos, un hombre de 46 años y una mujer, habrían montado una estructura delictiva a través de una empresa llamada IMED Salud. Según surge de la investigación, los sospechosos utilizaban sellos robados de profesionales de la salud para confeccionar documentación apócrifa y cobrar prestaciones inexistentes a obras sociales y mutuales. Entre ellos, habrían falsificado firmas de médicos clínicos, kinesiólogos, pediatras y enfermeros.

El principal imputado simulaba ser médico para atender a pacientes con discapacidad o postrados, y facturaba los servicios mediante una firma intermedia presentando documentación falsificada ante las entidades prestadoras.

chileno detenido mendoza falso medico
Algunos de los elementos secuestrados a la pareja acusada de falsificar firmas para cobrar prestaciones inexistentes.

La Policía allanó dos casas en Ciudad

Durante los allanamientos, la Policía allanó dos casas en Ciudad. En la primera, ubicada en calle Perú, secuestraron documentación necesaria para avanzar en la investigación, sellos de profesionales, dispositivos electrónicos (computadoras, tabletas, celulares y discos de almacenamiento), medicamentos e insumos médicos, además de dinero en efectivo: U$S8.000, 63.000 pesos chilenos y 150 euros.

En el segundo domicilio, situado en el Edificio Procrear, los investigadores incautaron un teléfono celular, una carpeta con documentación, una computadora y 17 sellos de profesionales de la salud.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

