Una mujer murió en un vuelco y otra quedó con las piernas y los brazos fracturados

La camioneta en la que viajaba junto a otras 3 personas más -entre ellas una niña- volcó a la altura del kilómetro 333.

La víctima falleció en el lugar del accidente, mientras que la conductora del vehículo sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo. En tanto, una mujer de 86 años sufrió politraumatismos y fracturas en ambas piernas y brazos.