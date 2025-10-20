Una mujer falleció este lunes en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 143, cerca de General Alvear y el límite con La Pampa. La víctima fatal fue identificada como Irma Noemí Martínez, de 65 años.
Una mujer murió en un vuelco y otra quedó con las piernas y los brazos fracturados
El accidente ocurrió en Ruta 143, cerca de General Alvear. Entre los lesionados hay una niña de 7 años con traumatismo encefalocraneano grave
La camioneta en la que viajaba junto a otras 3 personas más -entre ellas una niña- volcó a la altura del kilómetro 333.
La víctima falleció en el lugar del accidente, mientras que la conductora del vehículo sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo. En tanto, una mujer de 86 años sufrió politraumatismos y fracturas en ambas piernas y brazos.
Una niña de 7 años está grave luego del accidente
La pequeña de 7 años sufrió una fractura maxilofacial expuesta, una contusión pulmonar bilateral -hematoma en el pulmón con sangrado e hinchazón-, fractura de pelvis y traumatismo encefalocraneano grave.
La mujer de 86 años y la niña de 7 fueron trasladadas al hospital Schestakow, de San Rafael.
En el lugar del accidente trabajó personal de la Comisaría 14 junto al ayudante fiscal, efectivos de Vial, Científica y el destacamento de Cochicó.