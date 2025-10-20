Un mototiclista borracho se accidentó con su moto y la acompañante terminó internada

Como consecuencia, el conductor y su acompañante cayeron al asfalto. La peor parte se la llevó la joven de 26 años quien quedó tendida en el suelo inconsciente.

La alcoholemia al motociclista dio positiva

Varias personas que pasaban por allí se detuvieron para auxiliar a las víctimas y llamaron al 911 para pedir una ambulancia, ya que la chica no respondía.

Cuando llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado constató que el motociclista tenía heridas leves por el accidente, mientras que la joven fue trasladada al Hospital Lagomaggiore inconsciente por el golpe que sufrió en su cabeza.

Mujer policía en Mendoza El motociclista sufrió heridas leves, pero el test de alcoholemia le dio 1,99 gramos de alcohol en sangre. Imagen ilustrativa.

Mientras, personal de Tránsito de Capital le hizo un test al motociclista el cual dio que tenía 1,99 gramos de alcohol en sangre, mucho más de lo permitido por la ley de Tránsito que para los conductores de tiene un límite de 0,2 gramos de alcohol en sangre. Por esta falta le sacaron el rodado y la licencia de conducir.