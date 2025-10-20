Un motociclista de 21 años tuvo un accidente al manejar borracho cuando salió de un boliche de Capital. El conductor iba acompañado por una mujer que quedó inconsciente al caer al asfalto y tuvo que ser internada. El test dio que tenía 1,99 gramos de alcohol en sangre.
Un mototiclista borracho se accidentó con su moto y la acompañante terminó internada
El motociclista salió de un boliche de Capital con una mujer y tuvieron el accidente a pocos metros. Su acompañante quedó inconsciente y fue trasladada al hospital
Ocurrió alrededor de las 6 de este lunes, cuando los jóvenes salieron de un boliche ubicado en calle San Martín, frente al Colegio Universitario Central, de Capital.
A pesar que el motociclista estaba alcoholizado, se subieron a la moto y salieron hacia el norte. A muy pocos metros, al llegar al cruce con calle Morón, el conductor borracho intentó doblar pero se llevó por delante un bolardo de la esquina.
Como consecuencia, el conductor y su acompañante cayeron al asfalto. La peor parte se la llevó la joven de 26 años quien quedó tendida en el suelo inconsciente.
La alcoholemia al motociclista dio positiva
Varias personas que pasaban por allí se detuvieron para auxiliar a las víctimas y llamaron al 911 para pedir una ambulancia, ya que la chica no respondía.
Cuando llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado constató que el motociclista tenía heridas leves por el accidente, mientras que la joven fue trasladada al Hospital Lagomaggiore inconsciente por el golpe que sufrió en su cabeza.
Mientras, personal de Tránsito de Capital le hizo un test al motociclista el cual dio que tenía 1,99 gramos de alcohol en sangre, mucho más de lo permitido por la ley de Tránsito que para los conductores de tiene un límite de 0,2 gramos de alcohol en sangre. Por esta falta le sacaron el rodado y la licencia de conducir.