En los últimos años, el mercado de la ropa de deporte en Argentina ha crecido de manera sostenida, impulsado por el auge del entrenamiento como por la tendencia del estilo urbano y cómodo. Recientemente, inauguró un local deportivo reconocido a nivel mundial. A continuación, te contamos de qué marca se trata, dónde inauguró el local y sus planes a futuro.
Una reconocida marca deportiva francesa desembarcó en la Argentina
La marca ofrece ropa para todo tipo de deportes, running, ciclismo, trekking, deportes de equipo, acuáticos y más
El 8 de noviembre fue la inauguración oficial de la primera tienda de Decathlon en suelo argentino. Se trata de una reconocida cadena de retail de origen francés, famosa por ofrecer una vasta variedad de indumentaria de deporte y equipamiento a precios accesibles. La marca opera bajo un ambicioso plan de expansión e inversión en el país.
Todo sobre la inauguración de la marca deportiva francesa
La inauguración oficial fue el sábado 8 de noviembre y se convirtió en una fiesta con actividades, sorteos, promociones exclusivas (como gift cards de hasta $400.000 para los primeros 300 visitantes) y más. La buena noticia para los consumidores del interior del país es la promesa de accesibilidad total a su catálogo electrónico. El sitio decathlon.com.ar muestra un anticipo de lo que se viene.
El local inaugurado está ubicado en el complejo Al Río de Vicente López, sobre la Avenida del Libertador, en la provincia de Buenos Aires. Esta primera tienda cuenta con 3.000 metros cuadrados y está entre entre dos superficies comerciales de gran convocatoria, como Carrefour y Sodimac.
La apertura del primer local en Vicente López es el punto de partida, pero Decathlon ya tiene una hoja de ruta definida para su crecimiento en Argentina. Según informó iProfesional, "el plan de expansión contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares y la generación de unos 750 empleos directos en los próximos cinco años, con la meta de abrir más de 20 tiendas.
Los proyectos confirmados se enfocan principalmente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con futuros locales en centros comerciales como Abasto Shopping y Alto Palermo, previstos para 2026. Luego, la marca francesa tiene planes de desembarcar en diferentes provincias del interior.
¿Qué vende Decathlon?
Decathlon ofrece productos de deporte para disciplinas como fitness, running, ciclismo, outdoor (trekking, escalada, camping, caza), deportes acuáticos, deportes de raqueta (tenis, pádel, ping-pong), deportes de equipo (fútbol, vóley, básquet, rugby, hóckey, handball, futsal), baile, gimnasia, patines y patinetas, deportes de invierno, deportes de precisión (golf, dardos, tiro con arco, pool), y deportes de combate.
Además de indumentaria y calzado para hombres, mujeres y niños, la marca francesa ofrece equipamiento deportivo, mochilas, bolsos, electrónica deportiva, accesorios de viaje y espacios deportivos.