Una reconocida marca deportiva francesa desembarcó en la Argentina

decathlon Decathlon tiene su primer local en suelo argentino. Imagen alusiva.

El local inaugurado está ubicado en el complejo Al Río de Vicente López, sobre la Avenida del Libertador, en la provincia de Buenos Aires. Esta primera tienda cuenta con 3.000 metros cuadrados y está entre entre dos superficies comerciales de gran convocatoria, como Carrefour y Sodimac.

La apertura del primer local en Vicente López es el punto de partida, pero Decathlon ya tiene una hoja de ruta definida para su crecimiento en Argentina. Según informó iProfesional, "el plan de expansión contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares y la generación de unos 750 empleos directos en los próximos cinco años, con la meta de abrir más de 20 tiendas.

Los proyectos confirmados se enfocan principalmente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con futuros locales en centros comerciales como Abasto Shopping y Alto Palermo, previstos para 2026. Luego, la marca francesa tiene planes de desembarcar en diferentes provincias del interior.

ropa decathlon Decathlon ofrece indumentaria, calzado, productos de deporte y más.

¿Qué vende Decathlon?

Decathlon ofrece productos de deporte para disciplinas como fitness, running, ciclismo, outdoor (trekking, escalada, camping, caza), deportes acuáticos, deportes de raqueta (tenis, pádel, ping-pong), deportes de equipo (fútbol, vóley, básquet, rugby, hóckey, handball, futsal), baile, gimnasia, patines y patinetas, deportes de invierno, deportes de precisión (golf, dardos, tiro con arco, pool), y deportes de combate.

Además de indumentaria y calzado para hombres, mujeres y niños, la marca francesa ofrece equipamiento deportivo, mochilas, bolsos, electrónica deportiva, accesorios de viaje y espacios deportivos.