Imputaron a los dos hermanos acusados de intentar asesinar a una mujer prendiéndola fuego

El hombre entró a la vivienda, golpeó a Jessica en la nuca con un fierro y, para aparentemente matarla, la ingresó por la fuerza a una de las habitaciones conformada por palos y nylon, y la prendió fuego impidiéndole salir.

Embed - Pelea de ocupas terminó con una casa incendiada en la Cuarta Sección

Todo esto -dicen los investigadores- ocurrió mientras Sandra observaba la situación sin haber intentado ayudar a la víctima.

El incendio afectó toda la casa y se propagó a los árboles colindantes, causando también la posterior caída del techo. La mujer logró sobrevivir por "circunstancias ajenas a la voluntad de los imputados", de acuerdo a las pesquisas.

Aún falta esclarecer el móvil del aparente intento de asesinato

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que todavía no tienen claro el móvil del crimen, sobre todo porque la víctima aún no ha podido declarar en el expediente debido a que sufrió quemaduras en su lengua, además de otras partes del cuerpo, que suman 20% del cuerpo quemado.

La principal hipótesis sobre el incendio es que se trató de problemas que venían arrastrando en un contexto de una casa precaria usurpada que funcionaba como aguantadero, donde no faltaban el alcohol y las drogas. Hasta el momento, no hay indicios de que la mujer haya sido víctima de violencia de género en el ataque.